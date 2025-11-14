Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Lübnan Başbakanı Selam: "İsrail saldırıları bölgesel istikrarı tehdit ediyor"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin güneyinde İsrail'in artan saldırılarına derhal son verilmesi gerektiğini belirterek, bu tırmanışın sadece Lübnan'ın iç istikrarını değil, tüm bölgesel istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lübnan Başbakanı Selam:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 01:12
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 01:12

Başbakan Selam, bu açıklamasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Anne-Claire Le Gendre ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Beyrut’ta gerçekleşen görüşmede, Selam ve Le Gendre ’in Güney ’a yönelik devam eden saldırılarını ve bölgedeki durumunu ele aldı.

Lübnan Başbakanı Selam: "İsrail saldırıları bölgesel istikrarı tehdit ediyor"

Başbakan Selam, saldırıların ulusal toparlanma çabalarını engellediğini vurguladı.

Fransız yetkili Le Gendre ise ülkesinin Lübnan’ın yanında durduğunu belirterek, Güney Lübnan’da istikrarın korunması ve Lübnan ordusuna desteğin sürdürülmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Le Gendre ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen ekonomik reform görüşmelerini desteklediklerini kaydetti.

Lübnan Başbakanı Selam: "İsrail saldırıları bölgesel istikrarı tehdit ediyor"

DIŞİŞLERİ BAKANI: "SİLAHLAR DEVLETİN ELİNDE OLMALI"

Fransız danışman Le Gendre, Lübnan Yusuf Recci ile de bir araya geldi. Recci, görüşmede İsrail'in saldırılarını kınayarak, işgal edilen beş tepe noktasından koşulsuz çekilmesini talep etti. Recci, ayrıca hükümetin silahların yalnızca devletin elinde olması yönündeki kararlılığını yineledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Hedefte Hizbullah var
Füze yağmuru Lübnan'dan görüldü! Gece kulübündekiler aldırış etmeden eğlendi
Irak, Suriye ve Lübnan tezkereleri Meclis'te: Türk askerinin görev süresi uzatılıyor
İsrail ateşkesi umursamıyor! Lübnan'ın güneyine savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı
ETİKETLER
#İsrail
#dışişleri bakanı
#Lübnan
#barış
#güvenlik
#Güney Lübnan
#Fransız Danışmanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.