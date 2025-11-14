Lübnan Başbakanı Selam: "İsrail saldırıları bölgesel istikrarı tehdit ediyor"

Başbakan Selam, bu açıklamasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Anne-Claire Le Gendre ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Beyrut’ta gerçekleşen görüşmede, Selam ve Le Gendre İsrail’in Güney Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarını ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Başbakan Selam, saldırıların ulusal toparlanma çabalarını engellediğini vurguladı.

Fransız yetkili Le Gendre ise ülkesinin Lübnan’ın yanında durduğunu belirterek, Güney Lübnan’da istikrarın korunması ve Lübnan ordusuna desteğin sürdürülmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Le Gendre ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen ekonomik reform görüşmelerini desteklediklerini kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANI: "SİLAHLAR DEVLETİN ELİNDE OLMALI"

Fransız danışman Le Gendre, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ile de bir araya geldi. Recci, görüşmede İsrail'in saldırılarını kınayarak, işgal edilen beş tepe noktasından koşulsuz çekilmesini talep etti. Recci, ayrıca hükümetin silahların yalnızca devletin elinde olması yönündeki kararlılığını yineledi.