Macron çifti, First Lady'nin erkek olduğu iddialarına noktayı koyacak! Mahkemeye en güçlü kanıt sunulacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron hakkında “erkek olarak doğduğu” iddiaları uzun süredir gündemden düşmüyor. Mart 2024’ten itibaren bu yönde düzenli paylaşımlar yapan yorumcu Candace Owens ile Brigitte Macron arasında dava süreci başlamıştı.

BBC’nin haberine göre, Macron çifti Candace Owens’a açtıkları iftira davasında bazı belgeleri mahkemeye sunacak. Çiftin avukatı Tom Clare, BBC’ye yaptığı açıklamada, Brigitte Macron’un bu iddiaları “çok can sıkıcı” bulduğunu ifade etti.

EN BÜYÜK KANIT HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI

Avukat Clare, Macron çiftinin Brigitte hamileyken ve çocuklarını yetiştirirken çektirdiği fotoğrafları mahkemeye sunup sunmayacağı sorulduğunda, bu fotoğrafların var olduğunu ve kurallarla standartların bulunduğu bir mahkemeye sunulacağını vurguladı.

İnternette yıllardır dolaşan komplo teorisine göre, Macron, erkek olarak Jean-Michel Trogneux adıyla doğmuş. Bu isim aslında erkek kardeşinin. Owens komplo teorisini X'te yaklaşık 7 milyon takipçisiyle paylaştı. Bu yılın başlarında Brigitte Olmak adlı bir video serisi yayınladı.