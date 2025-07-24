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 | Berkay Alptekin

First Lady erkek doğdu iddiaları yeniden gündem oldu

Fransa First Lady'si, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron’un "erkek olarak doğduğu" iddiasına karşı yasal yollara başvuruldu. İddiada bulunan ABD'li sosyal medya fenomeni Candace Owens’a ABD’de iftira davası açılarak tazminat talep edildi.

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First Lady erkek doğdu iddiaları yeniden gündem oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:27

Cumhurbaşkanı ve eşi Brigitte Macron, haklarında sosyal medyada yayılan iddiaya karşı yasal yollara başvurdu. Çift, 72 yaşındaki First Lady Brigitte Macron’un "erkek olarak doğduğu" yönündeki iddiayı yayan ABD'li aşırı sağcı sosyal medya fenomeni Candace Owens’a karşı 23 Temmuz'da ABD'de iftira davası açtı.

Macron çiftinin avukatları, Delaware Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne sundukları şikayette Owens’ın söz konusu iddianın asılsız olduğunu bildiğini, ancak buna rağmen ısrarla iddiayı yaymaya devam ettiğini ve bu içeriklerle hem tanınırlığını artırmayı hem de maddi kazanç elde etmeyi amaçladığını, düzeltme taleplerini defalarca reddettiğini belirtti.

Milyonlarca takipçisi bulunan ve geniş bir kitleye ulaşan içeriklerin kamuoyunu etkileyebilecek şekilde ve sorumluluk bilincinden uzak bir yaklaşımla paylaşılmasını eleştiren Macron çifti, şikayet dilekçesinde 22 ayrı suçlamaya yer verdi ve "örnek teşkil edecek" bir tazminat talep etti.

First Lady erkek doğdu iddiaları yeniden gündem oldu

FIRST LADY'NİN ERKEK OLARAK DOĞDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Candace Owens, 2025 yılı başından itibaren sosyal medya platformlarında yayımladığı "Becoming Brigitte" (Brigitte Olmak) başlıklı 8 bölümlük video serisinde Brigitte Macron’un aslında erkek olarak doğduğunu ve kimlik değiştirerek kamuoyunu aldattığını ileri sürmüştü.

Owens’ın içerikleri dünya genelinde 24 milyondan fazla kez izlendi. Owens’ın sosyal medya platformu "X" üzerinde 6.9 milyon, YouTube’da 4.7 milyon, Instagram’da ise 5.6 milyon takipçisi bulunuyor.

First Lady erkek doğdu iddiaları yeniden gündem oldu

OLAYA TRUMP'IN DA DAHİL OLDUĞUNU BELİRTTİ

Owens yayınladığı videolardan birinde ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini telefonla aradığını öne sürdü. İddiaya göre Trump, Fransa’nın Rusya-Ukrayna arasındaki diplomatik müzakerelerdeki rolünü gerekçe göstererek Owens'tan Brigitte Macron hakkında konuşmamasını istedi.

Trump’ın ayrıca, "O yaşlı bir kadın ve bu durumdan gerçekten etkileniyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

First Lady erkek doğdu iddiaları yeniden gündem oldu

İLK KEZ FRANSA'DA YARGIYA TAŞINMIŞTI

Brigitte Macron’a yönelik komplo teorilerinin kökeni Fransa’ya dayanıyor. İddialar ilk kez Emmanuel Macron’un 2017’de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kamuoyunun gündemine gelmişti.

İddia, kendisini gazeteci olarak tanıtan Natacha Rey tarafından ortaya atılmıştı. Rey, Brigitte Macron’un gerçekte hiç var olmadığını ve onun yerine erkek kardeşi Jean-Michel Trogneux’nün cinsiyet değiştirerek bu kimliği benimsediğini öne sürmüştü.

Söz konusu iddiayı yayan Natacha Rey ve medyum olduğunu iddia eden Amandine Roy, Eylül 2024'te mahkeme tarafından Brigitte Macron’a manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiş, ancak geçtiğimiz 10 Temmuz'da temyiz mahkemesinin kararıyla beraat etmişti.

Brigitte Macron ve kardeşi Jean-Michel Trogneux ise karara karşı Yargıtay’a başvurmuştu.

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ETİKETLER
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#emmanuel macron
#sosyal-medya
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#Brigitte Macron
#Candace Owens
#Brigitte Macron
#Candace Owens
#Komplo Teorileri
#Dünya
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