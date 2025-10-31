Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Melissa Kasırgası Kategori 5 şiddetiyle Karayipleri kasıp kavurmaya devam ediyor. Melissa son belirlemelere göre Jamaika'da en az 19 can kaybına, Haiti'de en az 25 can kaybına ve Küba'da hasara neden oldu.

Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor
31.10.2025
31.10.2025
Karayipler'i enkaza çevirerek kategori 5 şiddetiyle bölgeyi kasıp kavuran Melissa Kasırgası, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları kökünden söküp fırlattı, dev kayaları yollara sürükledi, sellere neden oldu.

Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Melissa, Salı günü ’nın güneybatısında Kategori 5 seviyesinde karaya ulaşarak ülke tarihinin doğrudan karaya vuran en güçlü kasırgası olarak tarihe geçti. Bu, 1988’den bu yana Jamaika’yı vuran ilk büyük kasırga oldu.

Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

AccuWeather meteorologları, Melissa’nın karaya vurduğu anda Atlantik tarihindeki en güçlü ikinci kasırga ile aynı seviyede olduğunu belirtti.

Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

BİRDEN ÇOK ÜLKEYİ FARKLI ŞEKİLLERDE VURDU

Jamaika Enformasyon Bakanı, en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Fırtına, yüz binlerce kişiyi de elektriksiz bıraktı. Jamaika ordusu, yardım ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere yedek personeli göreve çağırdı.

Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Melissa'dan nasibini alan bir diğer ülke ise oldu. Haiti’de doğrudan darbe almamasına rağmen, günler süren şiddetli yağmurlar nedeniyle en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin çoğu, güneydeki Petit-Goave kasabasında bir nehrin taşması sonucu meydana geldi.

Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Melissa ’nın doğusunu da vurdu. Yaklaşık 735 bin kişi tahliye edildi, ancak Perşembe itibarıyla ölüm bildirilmedi. Yine de çok sayıda ev ve tarım alanı ağır hasar aldı.

