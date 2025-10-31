Melissa, Karayipler'i kasıp kavurdu! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Karayipler'i enkaza çevirerek kategori 5 şiddetiyle bölgeyi kasıp kavuran Melissa Kasırgası, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları kökünden söküp fırlattı, dev kayaları yollara sürükledi, sellere neden oldu.

Melissa, Salı günü Jamaika’nın güneybatısında Kategori 5 seviyesinde karaya ulaşarak ülke tarihinin doğrudan karaya vuran en güçlü kasırgası olarak tarihe geçti. Bu, 1988’den bu yana Jamaika’yı vuran ilk büyük kasırga oldu.

AccuWeather meteorologları, Melissa’nın karaya vurduğu anda Atlantik tarihindeki en güçlü ikinci kasırga ile aynı seviyede olduğunu belirtti.

BİRDEN ÇOK ÜLKEYİ FARKLI ŞEKİLLERDE VURDU

Jamaika Enformasyon Bakanı, en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Fırtına, yüz binlerce kişiyi de elektriksiz bıraktı. Jamaika ordusu, yardım ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere yedek personeli göreve çağırdı.

Melissa'dan nasibini alan bir diğer ülke ise Haiti oldu. Haiti’de doğrudan darbe almamasına rağmen, günler süren şiddetli yağmurlar nedeniyle en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin çoğu, güneydeki Petit-Goave kasabasında bir nehrin taşması sonucu meydana geldi.

Melissa Küba’nın doğusunu da vurdu. Yaklaşık 735 bin kişi tahliye edildi, ancak Perşembe itibarıyla ölüm bildirilmedi. Yine de çok sayıda ev ve tarım alanı ağır hasar aldı.