Editor
 Berkay Alptekin

Müzedeki 40 yıllık esere peçete sürdü! 'Kirli Ayna' değerini saniyeler içinde kaybetti

Tayvan'da bir müzede sergilenen "Inverted Syntax-16" isimli sanat eserini "kirli ayna" zanneden bir temizlik görevlisi yılların biriktirdiği tozu saniyeler içinde yok etti. Böylece 40 yıllık eser değerini kaybetti. Müze sanatçıdan yaşanan olay adına özür dilerken, sanat eleştirmenleri bu kazanın artık sanatın bir parçası haline geldiğini dile getirdi. temizlik görevlisi, 40 yıllık toz tabakasını tuvalet kağıdıyla silerek eseri yok etti. Eserin üzerindeki toz ve lekeler sanatçının sembol anlatımının bir parçası olarak eserde yer alırken sanat eleştirmenleri, yaşanan olay ile eserin yeni bir anlam kazandığını savundu.

Müzedeki 40 yıllık esere peçete sürdü! 'Kirli Ayna' değerini saniyeler içinde kaybetti
Tayvan'da bir galerisinde çalışan görevlisi yanlışlıkla sanat eserine müdahale etti. Eser saniyeler içinde tüm değerini kaybetti.

Tayvan'ın Taipei şehri yakınlarında yer alan Keelung Sanat Müzesi'nde sergilenen bir sanat eseri, temizlik görevlisinin "kirli ayna" zannederek silmesi sonucu yok oldu.

görevlisi, düz bir tahta parçası üzerinde tozla kaplı bir aynadan oluşan "Inverted Syntax-16 (Ters Sözdizimi-16)" adlı eserin "kirli ayna" olduğunu düşünerek üzerindeki tozu sildi. Böylece eserin bütünlüğünü farkında olmadan bozdu.

Müzedeki 40 yıllık esere peçete sürdü! 'Kirli Ayna' değerini saniyeler içinde kaybetti

40 YILLIK TOZ SANİYELER İÇİNDE YOK OLDU

The Sun'da yer alan habere göre; Chen Sung-chih tarafından 40 yıl önce oluşturulan eser, aynanın ortasındaki lekeyle "orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını ve kültürel bilincini" simgeliyordu.

Ancak temizlik görevlisi, 40 yıllık toz tabakasını kir zannederek tuvalet kağıdıyla sildi. Böylece eserin en önemli parçası olan toz tabakası ve sembolik leke ortadan kalktı.

Müzedeki 40 yıllık esere peçete sürdü! 'Kirli Ayna' değerini saniyeler içinde kaybetti

"BU KAZA ARTIK SANATIN BİR PARÇASI"

Keelung Kültür ve Turizm Bürosu, sanatçıdan resmİ olarak özür dilediğini açıkladı ancak zararın tazmin edilmesi gerektiğini de belirtti. Müze yetkilileri, eserin "We Are Me" adlı, yapı malzemeleri ve ev eşyalarından oluşturulan geniş kapsamlı serginin bir parçası olduğunu bildirdi.

Öte yandan bazı sanat eleştirmenleri, yaşanan olayın artık eserin yeni bir anlam kazandığını savunarak, "Bu artık sanatın bir parçası haline geldi ve olduğu gibi korunmalı" görüşünü dile getirdi.

