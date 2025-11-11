Müzedeki 40 yıllık esere peçete sürdü! 'Kirli Ayna' değerini saniyeler içinde kaybetti

Tayvan'da bir sanat galerisinde çalışan temizlik görevlisi yanlışlıkla sanat eserine müdahale etti. Eser saniyeler içinde tüm değerini kaybetti.

Tayvan'ın Taipei şehri yakınlarında yer alan Keelung Sanat Müzesi'nde sergilenen bir sanat eseri, temizlik görevlisinin "kirli ayna" zannederek silmesi sonucu yok oldu.

Müze görevlisi, düz bir tahta parçası üzerinde tozla kaplı bir aynadan oluşan "Inverted Syntax-16 (Ters Sözdizimi-16)" adlı eserin "kirli ayna" olduğunu düşünerek üzerindeki tozu sildi. Böylece eserin bütünlüğünü farkında olmadan bozdu.

40 YILLIK TOZ SANİYELER İÇİNDE YOK OLDU

The Sun'da yer alan habere göre; sanatçı Chen Sung-chih tarafından 40 yıl önce oluşturulan eser, aynanın ortasındaki lekeyle "orta sınıfın çarpıtılmış benlik algısını ve kültürel bilincini" simgeliyordu.

Ancak temizlik görevlisi, 40 yıllık toz tabakasını kir zannederek tuvalet kağıdıyla sildi. Böylece eserin en önemli parçası olan toz tabakası ve sembolik leke ortadan kalktı.

"BU KAZA ARTIK SANATIN BİR PARÇASI"

Keelung Kültür ve Turizm Bürosu, sanatçıdan resmİ olarak özür dilediğini açıkladı ancak zararın tazmin edilmesi gerektiğini de belirtti. Müze yetkilileri, eserin "We Are Me" adlı, yapı malzemeleri ve ev eşyalarından oluşturulan geniş kapsamlı serginin bir parçası olduğunu bildirdi.

Öte yandan bazı sanat eleştirmenleri, yaşanan olayın artık eserin yeni bir anlam kazandığını savunarak, "Bu kaza artık sanatın bir parçası haline geldi ve olduğu gibi korunmalı" görüşünü dile getirdi.