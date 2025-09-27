Menü Kapat
19°
Dünya


 Berkay Alptekin

Netanyahu'dan sosyal medya atağı! Tiktok sonrası bakın hangi şirketi satın alıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de katıldığı bir programda sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savundu. Netanyahu, TikTok anlaşmasının ardından X'in de elde edilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için gittiği 'de katıldığı bir programda konuşan Başbakanı , ABD merkezli platformu X'in sahibi ile görüşeceklerini ifade etti.

ABD'deki taban desteklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade eden Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." diyerek sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğuna dikkat çekti.

Şu anda ABD'de sosyal medya alanındaki en önemli alım işleminin Çin merkezli sosyal medya platformu 'ta yapıldığını belirten Netanyahu, bunun gerçekleşmesini beklediğini aktardı.

Netanyahu'dan sosyal medya atağı! Tiktok sonrası bakın hangi şirketi satın alıyor

"O BİR DÜŞMAN DEĞİL, O BİR DOST"

ABD merkezli sosyal medya platformu X'in önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı.

Binyamin Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savundu.

Netanyahu'dan sosyal medya atağı! Tiktok sonrası bakın hangi şirketi satın alıyor

TİKTOK'UN ABD'DEKİ OPERASYONLARI İSRAİL YANLISI ŞİRKETE DEVREDİLDİ

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.

