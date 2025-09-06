Menü Kapat
27°
Dünya
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Netanyahu’ya Ortadoğu’dan sert tepki!

İsrail Başbakanı’nın Filistinlilerin Gazze’den sürgün edilmesi çıkışı, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve KİK’ten büyük tepki çekti, Mısır’dan “kırmızı çizgi” uyarısı geldi.

Netanyahu’ya Ortadoğu’dan sert tepki!
AA
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 05:22
|
06.09.2025
06.09.2025
saat ikonu 05:22

Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Telegram’daki “Abu Ali Express” kanalında ’den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah Sınır Kapısı’nı onların çıkışı için açabilirim, ancak tarafından derhal kapatılacaktır” sözleri bölgeyi ayağa kaldırdı. Netanyahu, “Nüfusun yarısı Gazze’den çıkmak istiyor, bu toplu sürgün değil” iddiasıyla Mısır’ı “Gazze sakinlerini topraklarında hapsetmekle” suçladı. , , Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), bu açıklamaları uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlali olarak kınadı.

Netanyahu’ya Ortadoğu’dan sert tepki!

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR’DAN SERT ÇIKIŞ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, “Netanyahu’nun Filistinlileri zorla yerinden etme ve abluka ile açlığı kullanma açıklamalarını kınıyoruz. Bu, uluslararası hukukun ve insani standartların ağır ihlalidir” diyerek Mısır’a tam destek verdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise halkının zorla ya da gönüllü göç ettirilmesini reddediyoruz. Bu, değişmez kırmızı çizgimizdir” diyerek Netanyahu’nun planlarını sert bir dille kınadı. Kahire, Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağını vurguladı.

Netanyahu’ya Ortadoğu’dan sert tepki!

KATAR VE KUVEYT’TEN BARIŞ ÇAĞRISI

Katar Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun sözlerini “İsrail’in Filistin halkının haklarını ihlal eden yaklaşımının uzantısı ve barış fırsatlarını engelleme girişimi” olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Gazze’deki soykırım, Batı Şeria’daki suçlar ve Kudüs’ü Yahudileştirme politikaları Filistin halkını haklarından vazgeçiremeyecek” denildi. Kuveyt ise “Bu açıklamalar uluslararası hukuka ve Filistin halkının pazarlık konusu olamayacak haklarına aykırı” diyerek, BM ve uluslararası toplumu İsrail’in soykırım ve açlık politikalarını durdurmaya çağırdı.

KİK’TEN ETNİK TEMİZLİK UYARISI

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Netanyahu’nun sözlerini “tehlikeli ve sorumsuzca” buldu ve “Bu, etnik temizlik suçuna aleni bir çağrıdır. Uluslararası toplum, hukuki ve insani sorumluluklarını üstlenerek bu açıklamaları durdurmalı” dedi. Budeyvi, bu tür politikaların bölge ve istikrarını tehdit ettiğini vurguladı.

