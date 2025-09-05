Gazze'de 'cehennemin kapıları' aralandı! İsrail, şiddetli şekilde saldırıyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'nin kontrolünü ele geçirme kampanyasını yoğunlaştırarak daha fazla çok katlı binayı hedef alacaklarını söylemesiyle Gazze'de "cehennemin kapılarının" açıldığını söyledi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'de yoğun nüfuslu bölgede yüksek bir gökdeleni yerle bir etti. İsrail tarafından yapılan açıklamada, binanın 'Hamas'ın askeri altyapısına' dönüştürüldüğü ileri sürüldü.

44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin bugünkü saldırılarında Gazze'de en az 7'si çocuk olmak üzere 44 kişi hayatını kaybetti.