Öğretmenini herkesin içinde darp etti! Güvenlik böyle etkisiz hale getirdi

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki Lincoln Lisesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Okulun spor salonunda kimliği açıklanmayan bir öğrenci, ders sırasında öğretmenine saldırarak darp etmeye başladı.

O anlar spor salonundaki diğer öğrencilerin şaşkın bakışları arasında yaşandı. Saldırıyı gören okulun güvenlik görevlisi ise hızla olaya müdahale etti.

GÜVENLİĞİN MÜDAHALESİ ALKIŞLANDI

Öğrencilerin kamerasına yansıyan görüntülerde, güvenlik görevlisinin öğrenciyi havaya kaldırarak sert bir şekilde yere vurduğu ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

Olay anında spor salonunda bulunan diğer öğrenciler güvenlik görevlisinin bu hareketini alkış ve sevinçlerle karşıladı. Görüntüler ABD genelinde geniş yankı buldu.

Okul yönetimi olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, öğrencinin ve öğretmenin sağlık durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.