Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Öğretmenini herkesin içinde darp etti! Güvenlik böyle etkisiz hale getirdi

ABD'nin California eyaletindeki bir okulun spor salonunda kaydedilen görüntüler ülke genelinde geniş yankı buldu. Tüm öğrencilerin gözü önünde öğretmenini darp eden bir öğrenciye güvenlik görevlisinin müdahalesi alkış aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 13:57

ABD'nin California eyaletinde yer alan şehrindeki Lincoln Lisesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Okulun spor salonunda kimliği açıklanmayan bir öğrenci, ders sırasında öğretmenine saldırarak darp etmeye başladı.

O anlar spor salonundaki diğer öğrencilerin şaşkın bakışları arasında yaşandı. Saldırıyı gören okulun güvenlik görevlisi ise hızla olaya müdahale etti.

Öğretmenini herkesin içinde darp etti! Güvenlik böyle etkisiz hale getirdi

GÜVENLİĞİN MÜDAHALESİ ALKIŞLANDI

Öğrencilerin kamerasına yansıyan görüntülerde, güvenlik görevlisinin öğrenciyi havaya kaldırarak sert bir şekilde yere vurduğu ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

Olay anında spor salonunda bulunan diğer öğrenciler güvenlik görevlisinin bu hareketini alkış ve sevinçlerle karşıladı. Görüntüler ABD genelinde geniş yankı buldu.

Okul yönetimi olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirirken, öğrencinin ve öğretmenin sağlık durumuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öğretmenini herkesin içinde darp etti! Güvenlik böyle etkisiz hale getirdi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | İsveç'te okula silahlı saldırı! 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Polonya'da okula terör saldırısı planlayan kişi yakalandı
ETİKETLER
#los angeles
#Ogretmen-darp
#Okul-saldırı
#Güvenlik-müdahale
#Lincoln-lisesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.