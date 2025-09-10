Okul saldırısına hazırlanan çocuğu sosyal medya ele verdi! Evinden çıkan mühimmat şoke etti

ABD’nin başkenti Washington’da, “okul saldırganlarına takıntılı” olduğu ileri sürülen 13 yaşındaki bir erkek çocuk tutuklandı. Sosyal medya paylaşımları incelenen çocuğun, saldırı niyeti tespit edilirken, evinde 23 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Çocuk hafta sonu Washington'ın Seattle şehrinin güneyinde yer alan Pierce County’de evine yapılan özel tim baskını sonucu gözaltına alındı.

Evde duvarlara monte edilmiş taktik tarzı tüfekler ve tabancalar ele geçirildi. Çocuğun odasında, bir kaplumbağa kafesinin altındaki ağır bir sırt çantasının içinde şarjörler bulundu.

"HER ŞEY BİTTİ! ZAMANIM NEREDEYSE GELDİ!"

Bu şarjörlerin üzerindeki yazılarda toplu okul saldırılarına atıflar yapıldığı anlaşıldı.

Polisin açıklamasına göre çocuğun sosyal medya paylaşımlarından birinde “21 yaşıma geldiğimde insanları öldüreceğim” yazıyordu.

Bir diğerinde ise “her şey bitti! zamanım neredeyse geldi!” ifadeleri yer aldı.

Polis, çocuğun ebeveynlerine yönelik soruşturmanın sürdüğünü söyledi.