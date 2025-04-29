Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ölümcül deprem dünyayı yerinden oynattı! Yüzey işte böyle hareket etti

Dünya gözlem uyduları, Mart ayında Myanmar'ı vuran yıkıcı depremlerin ardından ülkenin merkezinde önemli bir yer kayması olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada yaşanan depremin "oyunun kurallarını değiştirdiği" belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 12:33

Yeryüzünü gözlemleyen uydular Myanmar'da geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen yıkıcı depremi gözlemledi. Yapılan gözlem sonucu Myanmar'ın merkezinde önemli zemin kaymaları olduğu ortaya çıktı.

Ölümcül deprem dünyayı yerinden oynattı! Yüzey işte böyle hareket etti

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel-1A uydusu, 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki güçlü depremden sadece bir gün önce ülkenin radar görüntülerini yakaladı. Sentinel-1C uydusu birkaç gün sonra bölgeyi tekrar ziyaret ederek sismik olayın sonrasını görüntüledi.

ESA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Bilim insanları uydu radar görüntülerini kullanarak kırılmaların boyutunu haritalandırabilir ve sismik riskin arttığı alanları belirleyebilirler” ifadelerine yer verildi.

Ölümcül deprem dünyayı yerinden oynattı! Yüzey işte böyle hareket etti
ESA'nın Sentinel-1 misyonu, Dünya üzerindeki yörüngede 180 derece aralıklarla konumlandırılmış iki uydudan oluşmakta ve bu sayede her altı günde bir tüm dünyayı toplu olarak tarayabilmektedir. Sentinel-1'in Aşamalı Taramalarla Arazi Gözlemi ve patlama örtüşme interferometrisi dahil olmak üzere gelişmiş radar görüntüleme yetenekleri, hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlerinde yer hareketinin hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar.

Ölümcül deprem dünyayı yerinden oynattı! Yüzey işte böyle hareket etti

"BU VERİLER OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR"

Space'in haberine göre, bilim insanları, Myanmar depreminden önce ve sonra toplanan uydu verilerini karşılaştırdı. Güneydoğu Asya'daki en aktif çarpma-kayma faylarından biri olan ve ülkenin merkezinden kuzeyden güneye doğru uzanan Sagaing Fayı boyunca interferogram olarak da bilinen yer hareketini gösteren ayrıntılı bir harita oluşturabildiler.

Bir fay boyunca ani kırılma ve hareket olan deprem yırtılması, Sagaing Fayı boyunca yaklaşık 550 kilometre uzandı. Bu, bir çarpma-kayma fayı için şimdiye kadar kaydedilen en uzun belgelenmiş yüzey yırtılmalarından biri olarak kaydedildi.

Ölümcül deprem dünyayı yerinden oynattı! Yüzey işte böyle hareket etti

İnterferogram, fay hattı boyunca 160 santimetre zemin yer değiştirmesi olduğunu ortaya koyarak fayın her iki tarafında da önemli bir hareket olduğunu göstermiştir. Bu veriler, afet müdahale çabalarına yardımcı olabilecek deprem hakkında kritik bilgiler sağlamaktadır.

ESA'nın Sentinel-1 Sistem Yöneticisi Dirk Geudtner yaptığı açıklamada, “Bu veriler oyunun kurallarını değiştiriyor. Felaketlerden sonra daha hızlı ve daha doğru değerlendirmeler yapılmasını sağlıyor ve küresel olarak deprem modellerini geliştirmemize yardımcı oluyorlar.” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Myanmar'daki depremde acı bilanço her saat artıyor! Yüzlerce kişi halen kayıp
Son dakika | Myanmar’da 7.7 büyüklüğünde deprem: Görüntüler dehşete düşürdü

Sıkça Sorulan Sorular

Myanmar nerede?
Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti, diğer isimleriyle Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da bir ülkedir. Kuzeybatıda Bangladeş ve Hindistan, kuzeydoğuda Çin, doğuda Laos, güneydoğuda Tayland ile komşudur.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.