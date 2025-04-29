Ölümcül deprem dünyayı yerinden oynattı! Yüzey işte böyle hareket etti

Dünya gözlem uyduları, Mart ayında Myanmar'ı vuran yıkıcı depremlerin ardından ülkenin merkezinde önemli bir yer kayması olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada yaşanan depremin "oyunun kurallarını değiştirdiği" belirtildi.

Yeryüzünü gözlemleyen uydular Myanmar'da geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen yıkıcı depremi gözlemledi. Yapılan gözlem sonucu Myanmar'ın merkezinde önemli zemin kaymaları olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel-1A uydusu, 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki güçlü depremden sadece bir gün önce ülkenin radar görüntülerini yakaladı. Sentinel-1C uydusu birkaç gün sonra bölgeyi tekrar ziyaret ederek sismik olayın sonrasını görüntüledi.

ESA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Bilim insanları uydu radar görüntülerini kullanarak kırılmaların boyutunu haritalandırabilir ve sismik riskin arttığı alanları belirleyebilirler” ifadelerine yer verildi.



ESA'nın Sentinel-1 misyonu, Dünya üzerindeki yörüngede 180 derece aralıklarla konumlandırılmış iki uydudan oluşmakta ve bu sayede her altı günde bir tüm dünyayı toplu olarak tarayabilmektedir. Sentinel-1'in Aşamalı Taramalarla Arazi Gözlemi ve patlama örtüşme interferometrisi dahil olmak üzere gelişmiş radar görüntüleme yetenekleri, hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlerinde yer hareketinin hassas bir şekilde ölçülmesini sağlar.

"BU VERİLER OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRİYOR"

Space'in haberine göre, bilim insanları, Myanmar depreminden önce ve sonra toplanan uydu verilerini karşılaştırdı. Güneydoğu Asya'daki en aktif çarpma-kayma faylarından biri olan ve ülkenin merkezinden kuzeyden güneye doğru uzanan Sagaing Fayı boyunca interferogram olarak da bilinen yer hareketini gösteren ayrıntılı bir harita oluşturabildiler.

Bir fay boyunca ani kırılma ve hareket olan deprem yırtılması, Sagaing Fayı boyunca yaklaşık 550 kilometre uzandı. Bu, bir çarpma-kayma fayı için şimdiye kadar kaydedilen en uzun belgelenmiş yüzey yırtılmalarından biri olarak kaydedildi.

İnterferogram, fay hattı boyunca 160 santimetre zemin yer değiştirmesi olduğunu ortaya koyarak fayın her iki tarafında da önemli bir hareket olduğunu göstermiştir. Bu veriler, afet müdahale çabalarına yardımcı olabilecek deprem hakkında kritik bilgiler sağlamaktadır.

ESA'nın Sentinel-1 Sistem Yöneticisi Dirk Geudtner yaptığı açıklamada, “Bu veriler oyunun kurallarını değiştiriyor. Felaketlerden sonra daha hızlı ve daha doğru değerlendirmeler yapılmasını sağlıyor ve küresel olarak deprem modellerini geliştirmemize yardımcı oluyorlar.” ifadelerine yer verdi.