26°
 Özge Sönmez

Öz kızına yaptıkları kan dondurdu! Ayı kafesine attı, defalarca bıçakladı: Her detayı korkunç

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 3 yıl önce ayının önüne attığı kızını defalarca bıçaklayarak katletti. Olayın detayları kan dondururken, cani annenin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan sözde annenin 2022 yılında cinayete teşebbüsten suçlu bulunduğu ve psikiyatri hastanesine zorla yatırıldığı öğrenildi. İşte vahşetin detayları...

'da yaşanan olay tüyler ürpertti. 3 yıl önce hayvanat bahçesinde ayının önüne attığı kızını defalarca bıçakladı. Birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kız çocuğu aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kan donduran vahşet ülkenin gündemine otururken, yetkililerden yapılan açıklamada, cani annenin gözaltına alındığı bildirildi.

Öz kızına yaptıkları kan dondurdu! Ayı kafesine attı, defalarca bıçakladı: Her detayı korkunç

CANİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Özbekistan Başsavcılık Basın Sözcüsü Hayot Şamsutdinov, olaya ilişkin açıklamasında kasıtlı suçundan dava açılarak soruşturma başlatıldığını, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Öz kızına yaptıkları kan dondurdu! Ayı kafesine attı, defalarca bıçakladı: Her detayı korkunç

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Kadının 2022'den beri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 2 Ağustos'unda ayakta tedavi görmek üzere taburcu edilen kadının bir oğlunun daha olduğu aktarıldı.

Öz kızına yaptıkları kan dondurdu! Ayı kafesine attı, defalarca bıçakladı: Her detayı korkunç

KIZINI AYI KAFESİNE ATMIŞTI

Öte yandan adı açıklanmayan anne 2022 yılının Ocak ayında 3 yaşında olan kızını hayvanat bahçesinde ayının kafesine atmış, yükseklikten düşen kız yaralanmıştı. Anne, ise cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş psikiyatri hastanesine zorla yatırılmıştı.

