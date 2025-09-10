Öz kızına yaptıkları kan dondurdu! Ayı kafesine attı, defalarca bıçakladı: Her detayı korkunç

Özbekistan'da yaşanan olay tüyler ürpertti. 3 yıl önce hayvanat bahçesinde ayının önüne attığı kızını defalarca bıçakladı. Birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kız çocuğu aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kan donduran vahşet ülkenin gündemine otururken, yetkililerden yapılan açıklamada, cani annenin gözaltına alındığı bildirildi.

CANİ ANNE GÖZALTINA ALINDI

Özbekistan Başsavcılık Basın Sözcüsü Hayot Şamsutdinov, olaya ilişkin açıklamasında kasıtlı cinayet suçundan dava açılarak soruşturma başlatıldığını, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Kadının 2022'den beri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 2 Ağustos'unda ayakta tedavi görmek üzere taburcu edilen kadının bir oğlunun daha olduğu aktarıldı.

KIZINI AYI KAFESİNE ATMIŞTI

Öte yandan adı açıklanmayan anne 2022 yılının Ocak ayında 3 yaşında olan kızını hayvanat bahçesinde ayının kafesine atmış, yükseklikten düşen kız yaralanmıştı. Anne, ise cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş psikiyatri hastanesine zorla yatırılmıştı.