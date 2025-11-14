Rusya Savunma Bakanlığı: SU-30 tipi savaş uçağı ıssız bir yere düştü

Rusya'nın Karelya adlı bölgesinde planlı bir uçuş gerçekleştiren SU-30 tipi savaş uçağından kötü haber geldi. Uçağın uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair detay paylaşılmadı.