Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

Sırbistan’da muhalefet ve öğrenci gruplarının başını çektiği dokuz aydır süren hükümet karşıtı protestolar son 5 gündür yeniden alevlendi. Rusya yanlısı Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik protestolarda iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) boş binalarına saldırılar düzenlendi.

Polis, eylemcilere karşı şok bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak sert müdahalelerde bulundu. BBC'nin aktardığına göre protestocular iktidardaki SNS'nin koalisyon ortağı olan Sırp Radikal Partisi'nin genel merkezinin camlarını da kırdı.

Sert polis müdahaleleri, Sırbistan İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

RUSYA'DAN GELEN AÇIKLAMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Protestoların yeniden alevlenmesine ise Rusya'nın SNS'nin lideri olan Moskova yanlısı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceğini açıklaması sebebiyet verdi.

Sırplar, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Vucic'in 12 yıllık iktidarının sona ermesini talep ediyor.

''ZORBALARI CEZALANDIRACAĞIZ''

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, önceki gün yaptığı açıklamada, Sırbistan'da polisin orantısız güç kullanımı konusunda endişelerini dile getirerek, yetkilileri keyfi tutuklamaları sonlandırmaya ve durumu yatıştırmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Vucic ise dünkü çatışmalara Instagram'da cevap vererek, “Şiddet tam bir zayıflığın ifadesidir” yazdı ve “zorbaları cezalandıracaklarını” söyledi.