TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e karşı protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi. 5 gündür süren protestolarda, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) ofisleri ateşe verildi. Eylemciler, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 09:45

Sırbistan’da muhalefet ve öğrenci gruplarının başını çektiği dokuz aydır süren hükümet karşıtı son 5 gündür yeniden alevlendi. yanlısı Sırp Cumhurbaşkanı 'e yönelik protestolarda iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) boş binalarına saldırılar düzenlendi.

Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

Polis, eylemcilere karşı şok bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak sert müdahalelerde bulundu. BBC'nin aktardığına göre protestocular iktidardaki SNS'nin koalisyon ortağı olan Sırp Radikal Partisi'nin genel merkezinin camlarını da kırdı.

Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

Sert polis müdahaleleri, İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

RUSYA'DAN GELEN AÇIKLAMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Protestoların yeniden alevlenmesine ise Rusya'nın SNS'nin lideri olan Moskova yanlısı Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i destekleyeceğini açıklaması sebebiyet verdi.

Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

Sırplar, erken seçim ve Cumhurbaşkanı Vucic'in 12 yıllık iktidarının sona ermesini talep ediyor.

Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

''ZORBALARI CEZALANDIRACAĞIZ''

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, önceki gün yaptığı açıklamada, Sırbistan'da polisin orantısız güç kullanımı konusunda endişelerini dile getirerek, yetkilileri keyfi tutuklamaları sonlandırmaya ve durumu yatıştırmaya çağırdı.

Rusya'dan gelen açıklama Sırbistan'ı yangın yerine çevirdi! Halk yeniden sokağa indi

Cumhurbaşkanı Vucic ise dünkü çatışmalara Instagram'da cevap vererek, “Şiddet tam bir zayıflığın ifadesidir” yazdı ve “zorbaları cezalandıracaklarını” söyledi.

