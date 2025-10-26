Menü Kapat
 Murat Makas

Sam Altman’ın Worldcoin projesine tayland polisi baskını

Tayland’da, Sam Altman’ın kripto temelli dijital kimlik girişimi Worldcoin’e ait göz tarama merkezlerine operasyon düzenlendi. Yetkililer, ruhsatsız faaliyet yürütüldüğünü belirtiyor.

Sam Altman’ın Worldcoin projesine tayland polisi baskını
26.10.2025
26.10.2025
OpenAI’ın kurucusu Sam Altman, sadece yapay zekâ değil, dijital kimlik alanında da büyük tartışmaların merkezinde. Altman’ın ikinci şirketi Tools for Humanity tarafından geliştirilen Worldcoin projesi, insanlara “evrensel dijital kimlik” sunmayı hedefliyor. Ancak sistemin çalışma şekli—retina tarayarak kimlik doğrulama ve karşılığında dağıtımı etik ve yasal açıdan ciddi soru işaretleri yaratıyor.

BANGKOK’TA “ORB” NOKTALARINA BASKIN

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), Bangkok genelinde Worldcoin’le bağlantılı merkezlere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, bazı çalışanların lisanssız kripto para hizmeti vermekten gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, bu merkezlerde Worldcoin kullanıcılarına WLD token alım satımı yapıldığını ve bunun Tayland yasalarına aykırı olduğunu duyurdu.

Tayland’da dijital varlık hizmeti sunmak için özel lisans zorunluluğu bulunuyor. SEC, söz konusu merkezlerin bu şartı yerine getirmemesinin beş yıla kadar hapis ve 500 bin baht (yaklaşık 15 bin 300 dolar) para cezasına yol açabileceğini belirtti.

Düzenleyiciler, operasyonun yalnızca yasa dışı işlemleri değil, kullanıcıların dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini de önlemeyi hedeflediğini söyledi.

WORLDCOİN’DEN SAVUNMA: “YALNIZCA YASAL ÜLKELERDE DAĞITIM YAPIYORUZ”

Şirket cephesi ise farklı düşünüyor. Worldcoin yönetimi, WLD token’larının yalnızca yasal çerçevenin uygun olduğu ülkelerde dağıtıldığını savunuyor. Yine de Tayland’daki durum bunun aksini gösteriyor: ülkede 102 farklı Orb noktası bulunduğu ve 2025 ortası itibarıyla 100 binden fazla kişinin retina taramasından geçtiği belirtiliyor.

SORUŞTURMALAR DÜNYA ÇAPINDA YAYILIYOR

Tayland operasyonu, Worldcoin’in karşılaştığı ilk müdahale değil. Son haftalarda Kolombiya, veri koruma yasalarının ihlali gerekçesiyle projeyi tamamen durdurdu ve toplanan biyometrik verilerin silinmesini emretti.
Filipinler’de de benzer şekilde ekim ayında “resmî durdurma emri” yayımlandı. Şirketin itiraz süreci hâlâ devam ediyor.

Worldcoin yönetimi, tüm eleştirilere rağmen sistemin güvenli olduğunu savunuyor. Retinaların cihaz üzerinde işlendiğini, saniyeler içinde silindiğini ve kimlik doğrulamayla token dağıtımının birbirinden bağımsız yürüdüğünü ileri sürüyor.

#Kripto Para
#yapay zeka
#düzenleme
#Worldcoin
#Dijital Kimlik
#Retina Taraması
#Etik Tartışma
#Artificial Intelligence
#Worldcoin
#Cryptocurrency
#Digital Identity
#Biometrics
#Regulation
#Dünya
