Slovakya Başbakanı Fico Ukrayna'ya resti çekti: Tek bir sent katkı sağlanmayacak

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın 2 sene boyunca finanse edilmesine katkı sağlamayacaklarını söyledi. Hiçbir garantiye imza atmayacağını söyleyen Başbakan Fico, ''Kimseye bedava bir şey vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Başbakanı , hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısı açıklamalarda bulundu. 'nin 'nun doğu kanadındaki askeri varlığını azaltabileceğine ilişkin bilgiyi değerlendiren Fico, bu durumun Slovakya'yı etkileyebileceğini söyledi.

Fico, ABD Başkanı Trump'ın siyasete güçlü bir , iş dünyası ve ulusal çıkarları kararlılıkla savunma anlayışı getirdiğini ve bunun her ülkenin başkanının da yapması gerektiğini söyledi.

''KİMSEYE HİÇBİR ŞEYİ BEDAVA VERMEYECEĞİZ''

Fico, "Avrupa'nın ABD'den silah satın alıp bunları 'ya hediye etmesi bana komik geliyor. ABD Başkanı ben olsaydım, ellerimi ovuşturuyor olurdum. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, eğer biri bizden silah ya da mühimmat satın almak istiyorsa buyursun, satın alabilir. Fakat biz kimseye hiçbir şeyi bedava vermeyeceğiz" dedi.

Slovakya Başbakanı Fico Ukrayna'ya resti çekti: Tek bir sent katkı sağlanmayacak

AB'nin Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki askeri ihtiyaçlarını garanti altına alma planına da değinen Fico, "Ukrayna'nın askeri harcamalarının önümüzdeki 2 yıl boyunca finanse edilmesine ilişkin hiçbir garantiye imza atmayacağım. Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" ifadelerini kullandı.

''AVRUPA ABD'YE GÜVENEREK LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR''

Bu açıdan ABD Başkanı Trump'ın çok rasyonel davrandığının görüldüğünü vurgulayan Fico, "Bu benim için ABD Başkanı Donald Trump'ın ne kadar mantıklı bir lider olduğunun teyididir. Bir açıdan haklı. Avrupa, Amerikan askeri varlığına güvenerek lüks içinde yaşıyor. Biz her şeyin yolunda olduğunu ve askeri varlığın devam edeceğini zannederken ABD, bu askeri varlığa başka yerde ihtiyaç duyduğunu söyledi" dedi. Fico, Trump'ın pragmatik tavrının kendisini ne şaşırttığını ne de endişelendirdiğini sözlerine ekledi.

