Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Zelenskiy barış görüşmelerinin Macaristan'da olmasına da razı: Biz hazırız!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olası barış görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, görüşmelerin, Rusya ve Belarus'ta yapılması durumunda katılmayacaklarını fakat 'Ukrayna'yı engelleme' çağrılarına rağmen Macaristan'da görüşmeler olursa ona da katılabileceklerini belirtti.

Zelenskiy barış görüşmelerinin Macaristan'da olmasına da razı: Biz hazırız!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 14:56

Devlet Başkanı Vladimir , ’nın sonlandırılması için gerçekleştirilmesi beklenen barış görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy basın mensuplarına Ukrayna’nın görüşmeler için hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı açıklamasında, barış görüşmelerinin Rusya ve yakın müttefiki ’un sınırları dışında herhangi bir yerde düzenlenmesinden memnun olacağını belirterek, "Eğer bir sonuç elde edebileceksek görüşmeler nerede olacaksa olsun. Elbette Rusya veya Belarus’ta olmadığı sürece neredeyse hiç fark etmez" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy barış görüşmelerinin Macaristan'da olmasına da razı: Biz hazırız!

ZELENSKİY MACARİSTAN'A DA RAZI

Ukraynalı lider, ayrıca "Ukrayna’ya her şeyi engelleme" çağrılarında bulunan Başbakanı Viktor Orban'ın bazı tutumları hakkındaki çekincelerine rağmen Macaristan da gerçekleştirilebilecek görüşmelere katılmaktan da memnuniyet duyacağını belirtti.

Zelenskiy barış görüşmelerinin Macaristan'da olmasına da razı: Biz hazırız!

''ÜLKEMİZİN BİR PARÇASINI GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ''

Zelenskiy, barış görüşmelerinin cephedeki mevcut durum üzerinden yürütülmesine ilişkin de konuştu. Ukraynalı lider, Rusya’nın Ukraynalı askerlerin çeşitli bölgelerden çekilmesine yönelik talebinin kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, "Diplomasiye şu anki konumumuzdan yaklaştığımız son derece açık. Ülkemizin bir parçasını bırakarak geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de desteğini aldıklarının altını çizerek, "Önemli olan şu ki, ABD tarafı da bunu nihayet kamuoyuna duyurdu. Başkan Trump böyle bir mesaj verdi" dedi.

Zelenskiy barış görüşmelerinin Macaristan'da olmasına da razı: Biz hazırız!

UKRAYNA HAVA FİLOSU KURUYOR

Ukraynalı lider ayrıca ülkesinin geniş kapsamlı bir hava filosu oluşturacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, söz konusu filonun gelecekte 250 savaş uçağına sahip olacağını ve bu askeri kuvvetin yapımı F-16, İsveç yapımı Gripen ve Fransız yapımı Rafale tipi savaş uçaklarından oluşacağını belirtti.

Zelenskiy söz konusu kararın ülkenin hava kuvvetlerini yeniden inşa etmek için önemli bir stratejik adım olduğunu ve Ukrayna’nın uzun vadeli emniyetini güvence altına alacağını aktardı. Ukraynalı lider, "Şu an İsveç, ABD ve Fransa ile eş zamanlı müzakereler yürütüyoruz. Amacımız 250 uçaklık bir filo oluşturmak. Bu bizim geleceğimiz. Üç ana platform seçtik. Görevlerimiz ve kaynaklarımız göz önünde bulundurulduğunda F-16, Gripen ve Rafale platformlarının en uygun çözümler olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy açıklamasında, Ukrayna ordusunun modern hava sistemleri ile yenilenmesinin sadece ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmekle kalmayacağını, ayrıca Ukrayna savunma sektörünün Batılı teknoloji ekosistemine eklemlenmesine de yardımcı olacağını belirtti.

Zelenskiy barış görüşmelerinin Macaristan'da olmasına da razı: Biz hazırız!

ZELENSKİY'DEN MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI

Zelenskiy açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Rus petrol şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımlara da değinerek, ABD’li siyasetçilere Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın mevcut mali durumuna da değinen Ukraynalı lider, ülkesinin Avrupalı müttefiklerinden iki veya üç yıl daha istikrarlı finansman almasının gerekeceğini vurguladı.

Rusya tehdidi harekete geçirdi: İsviçre nükleer sığınaklarını yeniliyor!
Trump'tan füzeyle gövde gösterisi yapan Putin'e 'denizaltı' tehdidi: Önce savaşı bitirmeli!
#ukrayna
#abd
#Macaristan
#zelenskiy
#belarus
#rusya-ukrayna savaşı
#barış görüşmeleri
#Dünya
