Son dakika | Fransa'da gensoru oylamasında hükümet düştü! Azınlık hükümeti güven oyunu alamadı

04 Aralık 2024 22:35 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 23:12

Son dakika haberi: Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier hükümeti, mecliste güven oylamasına tabii tutuldu. Gensoru oylaması sonucunda hükümet düştü. Böylelikle Fransa'da 62 yıl aradan sonra meclis ilk defa güven oylamasını kaybetti.

Son dakika haberine göre, Fransa​'da yapılan erken genel seçimin galibi olan solcular, sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin desteğini çekmesi sonucunda hükümet düştü.

Fransa’da Başbakan Michel Barnier’in azınlık hükümeti aleyhine verilen gensoru önergesi akşam saatlerinde oylandı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi’nin desteğini çekmesinin ardından Barnier hükümeti de böylelikle düşmüş oldu. 577 sandalyeli Meclis’te görev yapan 331 vekil gensoru önergesini destekledi.

FRANSA'DA HÜKÜMET NEDEN DÜŞTÜ?

Avrupa Parlamentosu (AP) seçim​ sonuçlarının açıklanmasının ardından, Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) Partisi, yüzde 32 oy oranıyla birinci sıraya yerleşti. Gelişmelerin hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, beklenmedik bir adım atarak Ulusal Meclis'i feshetti ve ülkede erken seçim kararı aldı.

İlk turda aşırı sağın ciddi bir oy oranı elde etmesine rağmen, ikinci tur sonuçları farklı bir tablo ortaya çıktı. Sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi, seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Ancak, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

BÜTÇE TASARASINDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI!

Hükümetin düşmesine yol açan temel nedenler arasında bütçe tasarısındaki anlaşmazlıklar yer aldı. Bütçe politikaları konusunda muhalefetle karşı karşıya kalan Michel Barnier liderliğindeki hükümet, muhalefet tarafından neo-liberal ekonomi politikalarını hayata geçirmekle eleştiriliyordu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Marine Le Pen, ilaç ödemelerindeki kısıtlamalar ve emekli maaşlarına yönelik zam talepleri karşısındaki tutumu ile hükümete baskı uygularken, sol görüşlü Yeni Halk Cephesi Partisi de hükümeti kapitalist politikaları savunmakla suçladı.

Muhalefet kanadından gelen yoğun eleştiriler üzerine hükümet, güven oylaması düzenlemek zorunda kaldı. Ancak oylamadan istediği desteği alamayan hükümet görevden düştü.

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