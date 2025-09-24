Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Süper tayfun "Ragasa" Tayvan'ı yıktı geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayvan'ın Hualien iline bağlı Gangfu kasabasında aşırı yağışlar bir gölün taşmasına neden oldu. Meydana gelen taşma sonucu yerleşim yerleri sular altında kalırken, en az 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 30 kişi de kayıp olarak bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper tayfun
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 09:35

'ın doğusunda yer alan Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai'an Set Gölü aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Taşmanın etkisiyle yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Yerel afet birimleri, yaşanan felakette 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun evlerini zamanında edemeyen yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.

Süper tayfun "Ragasa" Tayvan'ı yıktı geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

nedeniyle yerleşimlerde su seviyesi evlerin birinci katlarına kadar yükselirken caddeler çamur ve balçık kaplandı.

Selde kasabanın tren istasyonunu kullanılmaz hale gelirken Matai'an Deresi üzerindeki kara yolu köprüsü yıkıldı.

Afet kurtarma ekipleri Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Süper tayfun "Ragasa" Tayvan'ı yıktı geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

EN ÜST DÜZEY ALARMA GEÇİLDİ

Süper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde 'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi.

Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirirken fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.

Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.

Süper tayfun "Ragasa" Tayvan'ı yıktı geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE OKULLAR VE İŞYERLERİ KAPATILDI

Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de, 4 aşamalı tayfun uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti.

Çin Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun bugün öğleden sonradan itibaren eyalette etkili olacağını, şiddetli rüzgar, yağmur, yüksek dalgaların yarın akşama kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Eyalette sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 371 binden fazla kişi tahliye edilirken helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletiliyor.

10 şehirde okullar, işyerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemlerinin kapatıldığı duyurulurken internet ve teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın şehrinde 529 uçak seferi iptal edildi.

Süper tayfun "Ragasa" Tayvan'ı yıktı geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

KIYILARDAN ŞİDDETİNİ ARTIRARAK SÜPER TAYFUN OLDU

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk "süper tayfunu" Ragasa'nın ilerlediği güzergahta, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve uyarıları yapılmıştı.

Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'da etkili olduktan sonra önce Çin'in güney kıyılarına ulaşması, ardından batıya yönelerek Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japonya'yı Peipah Tayfunu vurdu! Hayat durma noktasına geldi
Kajiki Tayfunu Vietnam'da karaya çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#çin
#tahliye
#tayvan
#sel
#Hong Kong
#acil durum
#Süper Tayfun Ragasa
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.