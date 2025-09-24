Süper tayfun "Ragasa" Tayvan'ı yıktı geçti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayvan'ın doğusunda yer alan Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai'an Set Gölü aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Taşmanın etkisiyle yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Yerel afet birimleri, yaşanan felakette 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sel nedeniyle yerleşimlerde su seviyesi evlerin birinci katlarına kadar yükselirken caddeler çamur ve balçık kaplandı.

Selde kasabanın tren istasyonunu kullanılmaz hale gelirken Matai'an Deresi üzerindeki kara yolu köprüsü yıkıldı.

Afet kurtarma ekipleri Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti.

EN ÜST DÜZEY ALARMA GEÇİLDİ

Süper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi.

Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirirken fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.

Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.

ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE OKULLAR VE İŞYERLERİ KAPATILDI

Çin ana karasındaki Guangdong eyaleti de, 4 aşamalı tayfun uyarı sistemindeki en yüksek düzey olan 1. seviye alarm ilan etti.

Çin Meteoroloji Merkezi, süper tayfunun bugün öğleden sonradan itibaren eyalette etkili olacağını, şiddetli rüzgar, yağmur, yüksek dalgaların yarın akşama kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Eyalette sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayan 371 binden fazla kişi tahliye edilirken helikopterler, dronlar, 23 gemi ve 38 bin afet kurtarma görevlisi müdahale için hazır bekletiliyor.

10 şehirde okullar, işyerleri, süpermarketler ve toplu taşıma sistemlerinin kapatıldığı duyurulurken internet ve teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan Şıncın şehrinde 529 uçak seferi iptal edildi.

KIYILARDAN ŞİDDETİNİ ARTIRARAK SÜPER TAYFUN OLDU

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk "süper tayfunu" Ragasa'nın ilerlediği güzergahta, Filipinler, Tayvan, Hong Kong, Makau ve Çin ana karasında fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Batı Pasifik'te 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'da etkili olduktan sonra önce Çin'in güney kıyılarına ulaşması, ardından batıya yönelerek Vietnam'ın kuzeyine kadar ilerlemesi bekleniyor.