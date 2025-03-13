Suriye'de devrik lider Esad'ın izleri siliniyor: Ahmed Şara geçici anayasa taslağını imzaladı

Beşar Esad neden kaçtı?

Kasım 2024'te Suriyeli muhaliflerden oluşan bir koalisyon, Esad'ı devirmek amacıyla ülkeye karşı çeşitli saldırılar düzenledi. Muhalif birlikler, 8 Aralık'ta Şam'a girerken Esad, Moskova'ya kaçtı ve Rusya hükûmeti tarafından kendisine siyasi sığınma hakkı verildi.