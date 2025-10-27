Hatay'da konteyner yangını! Bebek can verdi, anne yaralı kurtuldu

Yayladağı'na bağlı Çayır Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı.

ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.