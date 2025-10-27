Arsenal'de şampiyonluk ateşi: Yine kazandılar!

Kategoriler
Arsenal'in galibiyet serisi devam ediyor. Son dönemde yakaladığı form ile Premier Lig liderliğine kadar yükselen kırmızı beyazlılar, Crystal Palace'ı da 1-0 mağlup etti.
Her yıl şampiyonluk hasretine son vermek için sezona başlayan Topçular, an itibarıyla ciddi bir ivmelenme yakaladı! Crystal Palace'ı Eberechi Eze'nin 39. dakikadaki golüyle deviren Arsenal, ikinci sıradaki Bournemouth'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, bu zaferle birlikte Premier Lig'de 4 maçlık seri oluşturmuş oldu.
Yeni takvim yılına galibiyetlerle başlayan son şampiyon Liverpool, ardından ise üst üste sürpriz puan kayıpları yaşamış ve liderlik koltuğunu Arsenal'e bırakmak zorunda kalmıştı.