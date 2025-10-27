Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arsenal'de şampiyonluk ateşi: Yine kazandılar!

Premier Lig'de şampiyonluk hasreti çeken Arsenal, kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. Topçular, kritik mücadeleden zaferle ayrıldı ve liderliğini pekiştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arsenal'de şampiyonluk ateşi: Yine kazandılar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 00:37

'in galibiyet serisi devam ediyor. Son dönemde yakaladığı form ile liderliğine kadar yükselen kırmızı beyazlılar, 'ı da 1-0 mağlup etti.

https://x.com/Arsenal/status/1982476151013724416

PREMIER LIG LİDERİ ARSENAL!

Her yıl şampiyonluk hasretine son vermek için sezona başlayan Topçular, an itibarıyla ciddi bir ivmelenme yakaladı! Crystal Palace'ı Eberechi Eze'nin 39. dakikadaki golüyle deviren Arsenal, ikinci sıradaki Bournemouth'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, bu zaferle birlikte Premier Lig'de 4 maçlık seri oluşturmuş oldu.

Arsenal'de şampiyonluk ateşi: Yine kazandılar!

PREMIER LIG'DE DENGELER DEĞİŞTİ

Yeni takvim yılına galibiyetlerle başlayan son şampiyon Liverpool, ardından ise üst üste sürpriz puan kayıpları yaşamış ve koltuğunu Arsenal'e bırakmak zorunda kalmıştı.

Arsenal'de şampiyonluk ateşi: Yine kazandılar!

Sıkça Sorulan Sorular

MIKEL ARTETA MAÇ SONUNDA NEYİ ÖVDÜ?
Arsenal'in taktisyen hocası, takımının sürece yaklaşımına dair övgülerde bulundu ve oyuncularını tebrik etti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berke Özer'li Lille zoru deniyor: Lider PSG ile puan farkı 3!
Manchester United'ın sürpriz çıkışı: Ruben Amorim saati çalıştırdı!
ETİKETLER
#Futbol
#premier lig
#crystal palace
#arsenal
#liderlik
#gol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.