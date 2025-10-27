Arsenal'de şampiyonluk ateşi: Yine kazandılar!

Arsenal'in galibiyet serisi devam ediyor. Son dönemde yakaladığı form ile Premier Lig liderliğine kadar yükselen kırmızı beyazlılar, Crystal Palace'ı da 1-0 mağlup etti.

https://x.com/Arsenal/status/1982476151013724416

PREMIER LIG LİDERİ ARSENAL!

Her yıl şampiyonluk hasretine son vermek için sezona başlayan Topçular, an itibarıyla ciddi bir ivmelenme yakaladı! Crystal Palace'ı Eberechi Eze'nin 39. dakikadaki golüyle deviren Arsenal, ikinci sıradaki Bournemouth'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ayrıca da kırmızı beyazlılar, bu zaferle birlikte Premier Lig'de 4 maçlık seri oluşturmuş oldu.

PREMIER LIG'DE DENGELER DEĞİŞTİ

Yeni takvim yılına galibiyetlerle başlayan son şampiyon Liverpool, ardından ise üst üste sürpriz puan kayıpları yaşamış ve liderlik koltuğunu Arsenal'e bırakmak zorunda kalmıştı.