Manchester United'ın sürpriz çıkışı: Ruben Amorim saati çalıştırdı!

Ruben Amorim'in siyah beyaz olan Manchester United hikâyesi, artık renkleniyor. Esasen ise Ruben Amorim yönetiminde galibiyet serisi yakalayan Manchester United, sahadaki organize hücumlarıyla da ayrıca dikkat çekiyor.

MANCHESTER UNITED VE RUBEN AMORIM BİRLİKTELİĞİ

Sir Alex Ferguson efsanesinden sonra bir türlü aradığını bulamayan ve yıllardır ciddi bir kaosun içinde olan Manchester United, kritik bir karar almış ve Portekiz'de dikkatleri üzerine çeken Ruben Amorim'i göreve getirmişti! Ardından ise Sporting Lizbon'daki parıltılı günlerinin aksine resmen büyük bir kâbusa uyanan Ruben Amorim, Premier Lig devine alışma sürecini oldukça sıkıntılı geçirmişti.

RUBEN AMORIM VE MANCHESTER UNITED TRANSFERLERİ

Manchester United adına sistemi yeniden işler kılmak isteyen 40 yaşındaki Ruben Amorim, takımdaki pek çok oyuncu için sürpriz ayrılık kararları almış ve ardından ise kulüp adına ciddi yatırımlarla yıldız transferleri gerçekleştirmişti.

MANCHESTER UNITED İÇİN ZAMAN YENİDEN AKIYOR!

Tüm bu süreçten hareketle doğru parçaları yavaş yavaş bir araya getiren Ruben Amorim, şu an itibarıyla saatin tekrar çalışmasını da sağladı! Zira Manchester United, son 3 maçından galip ayrıldı ve özellikle Brighton zaferindeki etkileyici hücum geçişleriyle dikkatleri üzerine çekti.

MANCHESTER UNITED'IN ZAFERLERİ

Uzun zaman sonra taraftarına rahat bir nefes aldıran Ruben Amorim; bu süreçte lig dördüncüsü Sunderland'ı 2-0, şampiyonluk adayı Liverpool'u 2-1 ve son yılların sürpriz takımı Brighton'ı da 4-2 ile geçti.

MANCHESTER UNITED İÇİN KRİTİK AN, SOSYAL MEDYADA ÇOK SES GETİRDİ

Manchester United, son maçında Brighton'a karşı 3-0 öne geçti ve ardından ise 74. dakikada kalesindeki ilk golü gördü! Tribünlerdeki neşeyi bölen bu gelişmenin negatif etkisi devam ederken İngiliz devi, 90+2'de yine gol yedi ve karşılaşma bir anda 3-2'ye geldi. Maçın bitimine daha 6 dakika varken yaşanan kaosun habercisi niteliğindeki skorla tribünler sessizleşirken, Ruben Amorim de şaşkın bakışlarıyla yerinden fırladı ve takımının yine krizin eşiğine gelme ihtimalini hissetti! En nihayetinde ise 90+7'de Bryan Mbeumo sahneye çıktı ve Manchester United'ı ipten alarak, 4-2'lik galibiyeti ve 3 maçlık zafer serisini getirdi. Mücadelenin ardından İngiliz taraftarlar, bu anı sosyal medyada öne çıkardı ve kulüp adına ciddi bir kırılma olabileceğini iddia etti.