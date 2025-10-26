Berke Özer'li Lille zoru deniyor: Lider PSG ile puan farkı 3!

Ligue 1'in 9. haftasında Lille, Metz karşısında 6-1 galip geldi. Berke Özer'in ilk 11'de olduğu maçta ev sahibinin golleri Igamane (24), Correia (34, 53), Perraud (64), Andre (82) ve Haraldsson'dan (90+3) gelirken; konuk Metz ise Berke Özer karşısındaki tek sayısını 90+5'te Ibou Sane ile buldu.

LILLE LİDERİN TEK MAÇ UZAĞINDA!

Bu zaferle birlikte puanını 17 yapan Lille, PSG ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu ve zirve ısrarını sürdürdü. Diğer tarafta ise Metz, ağır mağlubiyetin ardından 2 puanda kaldı ve lig tablosunda son sırada yer almaya devam etti.

PSG DE KAZANMIŞTI

Ligue 1'de Brest deplasmanına çıkan Fransa devi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmış ve liderliği bırakmamıştı.