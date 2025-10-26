Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Berke Özer'li Lille zoru deniyor: Lider PSG ile puan farkı 3!

Ligue 1'de Lille ile Metz karşılaştı. Berke Özer'in kaleyi koruduğu maçta Lille, adeta gövde gösterisi yaptı ve lider PSG'yi takibini sürdürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berke Özer'li Lille zoru deniyor: Lider PSG ile puan farkı 3!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 00:05

Ligue 1'in 9. haftasında Lille, Metz karşısında 6-1 galip geldi. Berke Özer'in ilk 11'de olduğu maçta ev sahibinin golleri Igamane (24), Correia (34, 53), Perraud (64), Andre (82) ve Haraldsson'dan (90+3) gelirken; konuk Metz ise Berke Özer karşısındaki tek sayısını 90+5'te Ibou Sane ile buldu.

Berke Özer'li Lille zoru deniyor: Lider PSG ile puan farkı 3!

LILLE LİDERİN TEK MAÇ UZAĞINDA!

Bu zaferle birlikte puanını 17 yapan Lille, PSG ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu ve zirve ısrarını sürdürdü. Diğer tarafta ise Metz, ağır mağlubiyetin ardından 2 puanda kaldı ve lig tablosunda son sırada yer almaya devam etti.

https://x.com/losclive/status/1982477698720043453

PSG DE KAZANMIŞTI

Ligue 1'de Brest deplasmanına çıkan Fransa devi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmış ve liderliği bırakmamıştı.

Berke Özer'li Lille zoru deniyor: Lider PSG ile puan farkı 3!

Sıkça Sorulan Sorular

PSG HANGİ MİLLİ FUTBOLCUYU TRANSFER ETMEK İSTİYOR?
Son Avrupa şampiyonu, uzun zamandır Arda Güler ile ilgileniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manchester United'ın sürpriz çıkışı: Ruben Amorim saati çalıştırdı!
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.