22°
Kamerun’da hükümet karşıtı gösteri: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kamerun’da hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, taraflar arasında yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Kamerun'da hükümet karşıtı gösteri: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
AA
27.10.2025
27.10.2025
’un ekonomik başkenti Douala’da hükümet karşıtı düzenlenen gösterilerde yanlısı 4 gösterici hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarının halen açıklanmaması ve oy sayım sürecinde hükümetin manipülasyon yaptığı iddiaları üzerine muhalefet yanlıları Douala’da hükümet karşıtı protestolar düzenledi.

EN AZ 4 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, taraflar arasında yaşanan çatışmalarda en az 4 muhalefet yanlısı gösterici hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kamerun’da hükümet karşıtı gösteri: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin nihai sonuçlarının yarın saat 11.00’de açıklanacağını duyurdu.

Kurulu’nun geçici sonuçlarına göre ise mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya yüzde 53,66, muhalefet lideri Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,66 oy aldı.

Ancak Bakary, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden düzenlediği basın toplantısında zaferini ilan ederek, hükümeti sonuçları manipüle etmekle suçladı.

1982’den bu yana ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Paul Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.

