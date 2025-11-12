Suudi Arabistan’ın ütopik hayali suya mı düşüyor?

YATIRIM YOK, İLERLEME YOK

Projeye şimdiye kadar en az 50 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Ancak çölde birkaç kazık ve derin hendekten başka somut bir gelişme yok. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “geleceğin yaşam modeli” olarak tanımladığı proje, şimdilik kâğıt üzerinde ilerliyor.