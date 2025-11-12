Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Suudi Arabistan’ın ütopik hayali suya mı düşüyor?

Kasım 12, 2025 10:21
1
suudi arabistan neom

Milyarlarca dolarlık mega proje Neom, teknik engeller ve finansman sıkıntıları nedeniyle zora girdi. Veliaht Prens’in gözbebeği The Line küçüldü, geleceği belirsiz.

2

Suudi Arabistan’ın yıllardır “geleceğin şehri” olarak tanıttığı Neom projesi, büyük bir çıkmazda. Financial Times’ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, proje hem maliyet hem de uygulanabilirlik açısından ciddi darboğazlar yaşıyor.

3

‘ÇİZGİNİN SONU’ MU GELDİ?

Kızıldeniz kıyısında planlanan Neom, birbirine bağlı bir dizi fütüristik şehirden oluşacaktı. Projenin kalbinde yer alan The Line, 170 kilometrelik doğrusal bir şehir olarak tasarlanmıştı. 2030 yılına kadar 9 milyon kişiyi barındırması öngörülen bu yapı, çevreci tasarımı ve aynalı duvarlarıyla dikkat çekmişti.

4

Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor. “Avize bina” olarak adlandırılan, marinanın üzerinde asılı duracak yapı dahil olmak üzere birçok mimari öğe teknik olarak uygulanamaz hale geldi. Üstelik proje küçüldü; 20 şehir modülünden oluşması planlanan yapı artık yalnızca üç modülle sınırlandı.

İlk sakinlerin 2025’te taşınması hedefleniyordu ama sahadaki çalışmalar hâlâ temel hazırlıkları aşamasında.

5

YATIRIM YOK, İLERLEME YOK

Projeye şimdiye kadar en az 50 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Ancak çölde birkaç kazık ve derin hendekten başka somut bir gelişme yok. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın “geleceğin yaşam modeli” olarak tanımladığı proje, şimdilik kâğıt üzerinde ilerliyor.

6

Bazı çalışanlar, teknik olarak inşa edilebilir olsa da kimsenin bu devasa maliyeti üstlenmek istemediğini söylüyor. Çalışmaların durma noktasına geldiği tek istisna, 2029 Asya Kış Oyunları’nın düzenleneceği çöl kayak merkezi Trojena.

7

YABANCI YATIRIMCILAR UZAK DURUYOR

Neom’un en büyük sıkıntısı, finansman bulamamak. Krallık içindeki birkaç aile küçük yatırımlar yaparken, beklenen büyük yabancı fonlar ortada yok. Üst düzey yöneticiler sürekli ek kaynak arayışında ama The Line, artık diğer Neom alt projeleriyle kaynak rekabetine girmiş durumda.

8

Bir inşaat yöneticisine göre, “The Line asla tamamlanamayabilir.” Suudi yönetimi ise bu süreçte rotasını değiştiriyor gibi. Krallık, son dönemde yapay zekâ altyapısına dev yatırımlar yaparak küresel teknoloji sahnesinde yeni bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

9

‘BEYAZ FİL’ KADERİ Mİ?

Uzmanlar Neom’u, ekonomik getirisi belirsiz ama prestijli “beyaz fil projeleri”ne benzetiyor. Bu tür projeler gösterişli vizyonlara sahip olsa da sürdürülebilirliği tartışmalı olur. Neom’un da bu kaderi paylaşması işten bile değil.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.