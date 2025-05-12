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 | Berkay Alptekin

Taliban’dan bir garip yasak: 'Kumarın kaynağı'

Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi eline alan Taliban, yeni bir yasağa imza attı. Taliban yönetimi, şeriat kanunlarına uygun olup olmadığını tespit edene kadar satrancın “askıya alındığını” duyurdu.

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Taliban’dan bir garip yasak: 'Kumarın kaynağı'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:27

Afganistan’da 20 yılın sonunda, 2021'de ülke yönetimini tekrardan ele alan Taliban, ikinci bir emre kadar satrancı ülke çapında yasakladı. Taliban’ın “satrancın kumar kaynağı olduğu” endişesiyle bu adımı attığı ifade edildi.

BBC’nin haberine göre, Taliban yetkilileri “İslam hukukuna uygun olup olmadığına karar verilene kadar” satrancın süresiz olarak yasaklandığını duyurdu. Yönetiminin ilk gününden bu yana kadınların hayatlarına ve haklarına çok büyük kısıtlamalar getiren Taliban, daha önce kadınların her türlü sporu yapmasını ve müsabakalarına katılmasını yasaklamıştı.

Taliban’dan bir garip yasak: 'Kumarın kaynağı'

"ASKIYA ALINDI"

Taliban yönetiminin spor müdürlüğü sözcüsü Atal Mashwani, 11 Mayıs Pazar günü yaptığı açıklamada, satrancın şeriat kanunlarına göre “kumar aracı addedildiğini” savundu. AFP haber ajansına konuşan Taliban yetkilisi, “Satranç sporuna dair dini değerlendirmeler var. Bunlar ele alınana kadar satranç sporu Afganistan’da askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkent Kabil’deki kafesinde son yıllarda gayri resmi satranç müsabakalarına ev sahipliği yapan Azizullah Gulzada isimli Afganistanlı, karara saygı göstereceğini ama bu kararın işletmesine zarar vereceğini söyledi.

Gulzada, “Gençlerin bu günlerde yapabildiği çok fazla aktivite yok; o yüzden çoğu her gün buraya geliyor… Bir bardak çay içip arkadaşlarına satrançta meydan okuyorlar” diye konuştu. Gulzada, çoğunluğun Müslüman olduğu başka ülkelerde satranç oynandığına dikkat çekti.

Taliban’dan bir garip yasak: 'Kumarın kaynağı'

"ŞERİATA GÖRE SORUNLU"

Taliban yetkilileri geçen yıl da profesyonel olarak karma dövüş sporlarının (MMA) yapılmasını yasaklamış, söz konusu sporların çok “şiddetli” olduğu “şeriata göre sorunlu” olduğu ileri sürülmüştü.

Taliban’dan bir garip yasak: 'Kumarın kaynağı'
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