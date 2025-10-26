Menü Kapat
Gündem
Editor
 Nalan Güler Güven

Neşe öğretmen ve babası şehadetlerinin 32'inci yılında mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da henüz 25 günlük öğretmenken şehit edilen Tekirdağlı Neşe Alten ve babası Hasan Alten, şehadetinin 32’nci yıl dönümünde Şarköy’deki mezarı başında anıldı.

Neşe öğretmen ve babası şehadetlerinin 32'inci yılında mezarı başında anıldı
26.10.2025
26.10.2025
saat ikonu 16:20

Bismil ilçesinde terör saldırısında babasıyla birlikte şehit edilen Tekirdağlı öğretmen Neşe Alten, şehadetinin 32’nci yıl dönümünde ’deki mezarı başında anıldı.

25 GÜNLÜK ÖĞRETMENKEN BABASIYLA BİRLİKTE KATLEDİLDİ

1993 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu henüz 25 günlük öğretmen olan 21 yaşındaki Neşe Alten, yanında bulunan babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilmişti. Şehit öğretmen ve babası, vefatlarının 32’nci yıl dönümünde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan mezarları başında dualarla anıldı. Neşe Alten’in ve babasının mezarlarının hemen yanında, iki yıl önce vefat eden anneleri Nazife Alten’in kabri de bulunuyor.

Neşe öğretmen ve babası şehadetlerinin 32'inci yılında mezarı başında anıldı

MEZARLARINA KARANFİLLER BIRAKILDI

Duygu dolu anların yaşandığı törende şehit öğretmen ve ailesi için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma törenine; Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Garnizon Komutanı Bilal Sert, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın, Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Emniyet Müdürü Akın Sahbaz, siyasi parti temsilcileri ile Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Çarşı Camii Müezzini Kadir Ertaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ramazan Tekin tarafından yapılan dualarla anma sona erdi. Katılımcılar, şehit öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten’in mezarlarına karanfiller bıraktı.

