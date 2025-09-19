Trump, ABD medyasını hedef aldı: "Aleyhimde yayın yapanların lisansı iptal edilmeli"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyaret son buldu. Trump, İngiltere dönüşünde Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli ABC kanalında program yapan Jimmy Kimmel'in, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün 10 Eylül'de suikasta uğramasınayla ilgili yaptığı "şüphelinin bir Trump destekçisi olabileceği imasına" ilişkin konuşan ABD başkanı, "Kimmel'ın programının yayından kaldırılması" kararını desteklediğini ifade etti.

Donald Trump, kendisi hakkında yayın yapan kanallara değinerek, "Bazı yerlerde kanalların bana karşı yüzde 97 oranında olumsuz olduğunu okudum. Ben yine de geçen yılki seçimde kazandım hem de kolayca. Benim için sadece kötü reklam yapıyorlar. Bence lisansları iptal edilmeli" ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDA"

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile ilgili de konuşan Donald Trump, "Bence Londra Belediye Başkanı Khan, dünyanın en kötü belediye başkanları arasında yer alıyor ve bizim de bazı kötü başkanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Sadiq Khan'ın Windsor Kalesi'nde düzenlenen resmi törene katılmak istediğini aktaran Trump, "Bildiğim kadarıyla orada olmak istedi. Ben istemedim. Uzun zamandır ondan hoşlanmıyorum" şeklinde konuştu.

Londra Belediye Başkanı Khan'ın "berbat bir iş çıkardığını" düşündüğünü kaydeden ABD Başkanı Donald Trump, "Biliyorsunuz, Londra ve İngiltere hakkında belli bir saygım var. Annem İskoçya'da doğdu ve Belediye Başkanı Khan'ın kötü bir yönetim sergilediğini gördüğümde, bıçaklama olayları, çevredeki pislik ve kirlilik gibi, Londra bana artık eskisi gibi gelmiyor" diye konuştu.