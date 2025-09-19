Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump, ABD medyasını hedef aldı: "Aleyhimde yayın yapanların lisansı iptal edilmeli"

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklama kapsamında, ülkesinde kendine karşı yayın yapan televizyon kanallarına gözdağı verdi. Öte yandan Trump, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 13:50

ABD Başkanı 'ın 'ye gerçekleştirdiği 2 günlük resmi ziyaret son buldu. Trump, İngiltere dönüşünde Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli ABC kanalında program yapan Jimmy Kimmel'in, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün 10 Eylül'de suikasta uğramasınayla ilgili yaptığı "şüphelinin bir Trump destekçisi olabileceği imasına" ilişkin konuşan ABD başkanı, "Kimmel'ın programının yayından kaldırılması" kararını desteklediğini ifade etti.

Donald Trump, kendisi hakkında yayın yapan kanallara değinerek, "Bazı yerlerde kanalların bana karşı yüzde 97 oranında olumsuz olduğunu okudum. Ben yine de geçen yılki seçimde kazandım hem de kolayca. Benim için sadece kötü reklam yapıyorlar. Bence lisansları iptal edilmeli" ifadelerine yer verdi.

Trump, ABD medyasını hedef aldı: "Aleyhimde yayın yapanların lisansı iptal edilmeli"

"DÜNYANIN EN KÖTÜ BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDA"

Belediye Başkanı Sadiq Khan ile ilgili de konuşan Donald Trump, "Bence Londra Belediye Başkanı Khan, dünyanın en kötü belediye başkanları arasında yer alıyor ve bizim de bazı kötü başkanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Sadiq Khan'ın Windsor Kalesi'nde düzenlenen resmi törene katılmak istediğini aktaran Trump, "Bildiğim kadarıyla orada olmak istedi. Ben istemedim. Uzun zamandır ondan hoşlanmıyorum" şeklinde konuştu.

Londra Belediye Başkanı Khan'ın "berbat bir iş çıkardığını" düşündüğünü kaydeden ABD Başkanı Donald Trump, "Biliyorsunuz, Londra ve İngiltere hakkında belli bir saygım var. Annem İskoçya'da doğdu ve Belediye Başkanı Khan'ın kötü bir yönetim sergilediğini gördüğümde, bıçaklama olayları, çevredeki pislik ve kirlilik gibi, Londra bana artık eskisi gibi gelmiyor" diye konuştu.

Trump, ABD medyasını hedef aldı: "Aleyhimde yayın yapanların lisansı iptal edilmeli"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ile Starmer'ın basın toplantısına Filistin konusundaki fikir ayrılığı damga vurdu
Trump, İngiltere'ye gittiğine pişman oldu! Epstein ile fotoğrafları Windsor Kalesi'ne yansıtıldı
ETİKETLER
#İngiltere
#donald trump
#Londra
#suikast
#Sadiq Khan
#Jimmy Kimmel
#Charlie Kirk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.