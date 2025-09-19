Trump, Çin Lideri Xi ile telefonda görüşüyor! Gündemde ticaret anlaşmaları var

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret yönünden en büyük rakibi Çin’e yönelik kararlı yaptırımları iki ülkenin ilişkilerini sekteye uğratmıştı. Bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda 1.5 saati aşan bir görüşme yapan Donald Trump’ın gündeminde yine ticari anlaşmalar olduğu belirtildi.

Öte yandan Trump’ın Afganistan mesajının perde arkasında da Çin’i çevreleme stratejinin olduğu belirtiliyor. ABD'nin 2021 yılında ülkedeki askeri gücünü geri çekmesinin ardından terk ettiği üssü geri almak için Taliban yönetimiyle pazarlık ettiği imasında bulunan Trump, üssün Çin’in nükleer tesislerine yakınlığını ve Pekin yönetiminin ülkedeki artan etkisini gerekçe gösteriyor.