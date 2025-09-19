Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
22°
 Berkay Alptekin

Trump, Çin Lideri Xi ile telefonda görüşüyor! Gündemde ticaret anlaşmaları var

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, ticaret yönünden en büyük rakibi Çin'in Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda görüşme gerçekleştiriyor. İki lider görüşmede ticaret anlaşmalarını ele alıyor.

Trump, Çin Lideri Xi ile telefonda görüşüyor! Gündemde ticaret anlaşmaları var
Haber Merkezi
19.09.2025
19.09.2025
ABD Başkanı , ticaret yönünden en büyük rakibi ’e yönelik kararlı yaptırımları iki ülkenin ilişkilerini sekteye uğratmıştı. Bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefonda 1.5 saati aşan bir görüşme yapan Donald Trump’ın gündeminde yine ticari anlaşmalar olduğu belirtildi.

Öte yandan Trump’ın mesajının perde arkasında da Çin’i çevreleme stratejinin olduğu belirtiliyor. ABD'nin 2021 yılında ülkedeki askeri gücünü geri çekmesinin ardından terk ettiği üssü geri almak için yönetimiyle pazarlık ettiği imasında bulunan Trump, üssün Çin’in nükleer tesislerine yakınlığını ve Pekin yönetiminin ülkedeki artan etkisini gerekçe gösteriyor.

