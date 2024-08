Trump için korkulan anket sonuçları geldi: Harris salıncak eyaletlerde salladı

10 Ağustos 2024 23:13 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 23:22

Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ı salıncak eyaletler olarak anılan Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde 4 puan fark attı.

ABD’de başkanlık seçimi için Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. ABD’de The New York Times ve Siena College tarafından yapılan anketlere göre Harris, her iki parti için de zaferin anahtarı olarak görülen Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde Trump’ı geride bıraktı.

EKONOMİ VE GÖÇMEN KONUSUNDA TRUMP DESTEKLENİYOR

Bugün yayınlanan anketlerde bu üç kalabalık eyalette ortaya çıkan oranlar, yüzde 50’ye yüzde 46 olarak belirtildi. Anketler seçmenlerin ekonomi ve göçmen konularında Trump'ı tercih ettiğini gösterirken, Harris’in kürtaj konusundaki güvenilirlik sorusunda 24 puanlık bir avantaj sağladığı görülüyor.

JOE BIDEN'A KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADIĞI EYALETLERİ KAYBEDEBİLİR

Anketler, Trump'ın Demokratların eski adayı ABD Başkanı Joe Biden ile eşit durumda olduğu ya da hafif bir üstünlük sağladığı bu eyaletlerdeki anketlerin aksine bir tablo ortaya koyuyor. Biden geçen ay yarıştan çekilmiş ve Harris'i desteklemişti.