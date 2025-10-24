Menü Kapat
Dünya
Editor
 Ali Osman Polat

Trump’tan Batı Şeria ve Venezuela açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistin topraklarını ilhak planına ilişkin, “Endişelenmeyin, İsrail hiçbir şey yapmayacak” dedi. Venezuela’ya B-1 bombardıman uçağı gönderildiği iddiasını yalanlayan Trump, Çin üzerinden ABD’ye fentanil gönderildiğini belirterek, “1 Kasım’da Çin’e gümrük vergisi yüzde 150’ye çıkacak” açıklamasında bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
07:16
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
07:16

ABD Başkanı , Beyaz Saray’da düzenlenen bir toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ’in ’daki ilhak planından ’daki uyuşturucu sorununa, ’e uygulanacak gümrük vergilerinden yaptırımlarına kadar birçok konuya değinen Trump, net mesajlar verdi.

VENEZUELA’YA B-1 UÇAĞI İDDİASINA YALANLAMA

Trump, Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderildiği iddiasına ilişkin soruya, “Bu doğru değil. Hayır, yanlış” yanıtını verdi. Venezuela yönetiminden memnuniyetsizliğini dile getiren Trump, “Venezuela konusundaki birçok şeyden mutlu değiliz, uyuşturucu mutlu olmadığımız konulardan biri” dedi. Venezuela’dan yasa dışı yollarla ABD’ye suçluların gönderildiğini ancak son aylarda bu durumun engellendiğini belirten Trump, “Bunu yapamazlar. Sadece aptal biri bunun yapılmasına razı olur” şeklinde konuştu.

FENTANİL GÜNDEMİN İLK MADDESİ

Çin’in Venezuela üzerinden Meksika ve ABD’ye fentanil gönderdiğine dair kanıtların olup olmadığı sorusuna Trump, “Evet, bunu yapıyorlar. Ama şu anda fentanil nedeniyle yüzde 20 gümrük vergisi ödüyorlar. Bu, milyarlarca dolara denk geliyor” dedi. 1 Kasım’dan itibaren Çin’e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 150’ye çıkarılacağını açıklayan Trump, “Bu, tarihte görülmemiş bir oran. Biz bunu istemiyoruz çünkü sürdürülebilir bir şey değil” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki hafta Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeyi hatırlatan Trump, “Başkan Xi ile görüşmemde bu konu gündemin ilk maddesi olacak” dedi.

BATI ŞERİA İLHAKI HAKKINDA NET MESAJ

İsrail meclisinde, işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından ilhakını öngören tasarının ön oylamada kabul edildiğinin hatırlatılması üzerine Trump, “İsrail, Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak. Endişelenmeyin” diyerek konuya açıklık getirdi.

RUSYA YAPTIRIMLARINA YORUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD yaptırımlarının Rusya’yı etkilemediği yönündeki açıklamasına ilişkin Trump, “Böyle düşündüğüne sevindim. Bu güzel. İleride bu konuda detaylı açıklama yaparım. 6 ay sonra göreceğiz” dedi.

