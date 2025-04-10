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 | Suat Vilgen

Tüp bebek tedavisinde büyük skandal! Başkasının bebeğini doğurmuş

Avustralya’daki Monash IVF kliniğinde embriyo karışıklığı sonucu bir kadın, farkında olmadan başka bir çifte ait bebeği dünyaya getirdi. Olay büyük bir özür ve kapsamlı soruşturmayla gündemde.

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Tüp bebek tedavisinde büyük skandal! Başkasının bebeğini doğurmuş
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 14:04

Avustralya’nın Brisbane kentinde faaliyet gösteren Monash IVF kliniğinde yaşanan bir hata, şaşkına çeviren bir skandala yol açtı. Klinik, embriyo transferi sırasında yaşanan karışıklık nedeniyle, bir kadının başka bir çifte ait bebeği doğurduğunu duyurdu.

FAZLADAN BİR EMBRİYO

The Guardian'ın haberine göre olay, bu yıl şubat ayında, biyolojik ebeveynlerin kalan embriyolarının başka bir tüp bebek merkezine transfer edilmesini istemesiyle ortaya çıktı. Yapılan incelemede, beklenenden fazla sayıda embriyo depoda bulundu. Monash IVF tarafından yapılan açıklamada, "Beklenen embriyo sayısının aksine, biyolojik ebeveynlere ait olmayan fazladan bir embriyo depoda yer almaktaydı" denildi.

İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA ÖZÜR

Başlatılan soruşturma sonucunda, başka bir hastaya ait bir embriyonun yanlışlıkla çözülerek doğum yapan kadına transfer edildiği tespit edildi. Klinik, hatanın insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Hatanın tespitinden sonraki bir hafta içinde biyolojik ebeveynlere bilgi verildi. Monash IVF CEO’su Michael Knaap, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Monash IVF olarak hepimiz büyük bir yıkım içerisindeyiz. Olaydan etkilenen herkesten içtenlikle özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüp bebek tedavisinde büyük skandal! Başkasının bebeğini doğurmuş

OLASI DİĞER VAKALAR ARAŞTIRILIYOR

Knaap, olayın münferit olduğuna inandıklarını ve ek denetimlerin yapıldığını da sözlerine ekledi. Konuyu derinlemesine araştırmak üzere Viktorya Eyaleti’nden kıdemli hukukçu Fiona McLeod görevlendirildi. Klinik, McLeod’un hazırlayacağı rapordaki tüm önerileri hayata geçirme sözü verdi.

Olay, Queensland Yardımlı Üreme Teknolojisi Denetim Kurulu ile Üreme Teknolojileri Akreditasyon Komitesi’ne de bildirildi.

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İLK SKANDALLARI DEĞİL

Bu skandal, Monash IVF’in adının karıştığı ilk kriz değil. Geçtiğimiz ağustos ayında klinik, hatalı genetik tarama nedeniyle embriyoları tahrip ettiği iddiasıyla açılan toplu davada, 700’den fazla eski hastayla 56 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Dava kapsamında, anormal olduğu söylenen embriyoların yaklaşık %35’inin aslında sağlıklı olduğu öne sürülmüştü.

Şirket, anlaşmaya varıldığını kabul etse de sorumluluğu kabul ettiğine dair herhangi bir beyan vermedi.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NEDİR?
Tüp bebek, anne adayından toplanan yumurtaların laboratuvar ortamında baba adayının spermleriyle döllenmesi sonucunda elde edilen en sağlıklı embriyonun rahme yerleştirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce hem erkeğin hem de kadının üreme kabiliyetleri değerlendirilir.
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#Yanlış Embriyo Transferi
#Dünya
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