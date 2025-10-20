Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! Kamu kadrolarında personel alımı ilanları 2025
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaşın arayışı devam ederken kamuda çalışmak isteyenlere sevindiren haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre kamu kadrolarında personel alımı ilanları listesi de belli oldu.
Resmi kurumlarda çalışmak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre personel alımı kadroları duyuruldu. Birçok kurumda personel alımı gerçekleşecek.
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025
Birçok kamu kurumu Resmi Gazete'de yer alan ilanlar ile personel alımlarını duyuruyor. Belirli başvuru şartları ile belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonucunda süreç başlıyor. Her yıl binlerce kişi kamu kurumlarında personel alım ilanlarına başvuru yapıyor.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 85 personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanırken 2024 KPSS'den en az 70 puan alanlar arasından yapılacak sözlü sınavla 1 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu 85 personel alımı gerçekleşecek. 23 Ekim'de başlayaca olan başvurular, 5 Kasım 2025 Çarşamba saat 23.59'da bitecek.
İstanbul Kalkınma Ajansı, 8 uzman ve üç destek personel alımı yapacak. Ajans endüstri, makine, çevre, bilgisayar, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, işletme, matematik, iktisat, maliye, grafik, görsel iletişim ve halkla ilişkiler gibi bölümlerden mezun 8 uzman ile üç destek personeli istihdam edeceğini duyurdu. Adaylardan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari C düzeyine karşılık gelen puan, Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) alanlarına göre en az 80 puan almış olma şartı bekleniyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve sistem uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştireceğini paylaştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamına göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralanacak. 2 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 3 yazılım geliştirme uzmanı ve 2 sistem uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alımına başvurular 4 Kasım'a kadar e-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 13 personel alımı yapacağını duyurdu. Enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında kıdemli ağ ve bilgi güvenliği, kıdemli ağ, kıdemli bilgi güvenliği, kıdemli sistem, kıdemli veri tabanı, web önyüz geliştirme, veri tabanı, sistem, bilgi güvenliği uzmanlıkları için toplam 13 personel alınırken başvurular 20 Ekim günü 23.59'da sona eriyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle 13-24 Ekim döneminde gerçekleştirecek.