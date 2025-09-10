Menü Kapat
 Suat Vilgen

Türkiye-Libya mutabakatına Mısır’dan meydan okuyan hamle! TPAO'nun ruhsat sahasına girdi

Kahire, Libya’nın Trablus yönetiminin Türkiye ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatını hedef alarak Trablus’un güneyinde hidrokarbon arama faaliyetlerine başladı.

Türkiye-Libya mutabakatına Mısır’dan meydan okuyan hamle! TPAO'nun ruhsat sahasına girdi
KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 09:02

, ile arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına karşı sahada adım attı. Kahire yönetimi, Trablus’un Türkiye’ye verdiği ruhsat alanlarından birinde hidrokarbon aramaları gerçekleştirerek mutabakatı itibarsızlaştırma mesajı verdi.

Türkiye-Libya mutabakatına Mısır’dan meydan okuyan hamle! TPAO'nun ruhsat sahasına girdi
Yunan basınından Türkiye itirafları! Atina, Libya Mutabakatı ve göç dalgasıyla köşeye sıkıştı

ARAŞTIRMALAR AĞUSTOS’TA BAŞLADI

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’nin haberine göre, Mısır’ın “Ramform Hyperion” adlı sismik araştırma gemisi 21 Ağustos’tan bu yana Trablus’un Türkiye ile imzaladığı deniz yetki mutabakatı çerçevesinde hak iddia ettiği bölgede faaliyet yürütüyor.

Türkiye-Libya mutabakatına Mısır’dan meydan okuyan hamle! TPAO'nun ruhsat sahasına girdi

KAHİRE 2022’DE KARARNAMEYLE REDDETMİŞTİ

Mısır, söz konusu alan üzerindeki Libya iddiasını yaklaşık üç yıl önce, 11 Aralık 2022 tarihli 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile reddetmişti. Kararnameyle Kahire, batıdaki deniz sınırlarını net biçimde belirlemişti. Bugün ise aynı bölgede fiilen arama çalışmaları başlatarak bu tutumunu sahaya taşımış oldu.

Türkiye-Libya mutabakatına Mısır’dan meydan okuyan hamle! TPAO'nun ruhsat sahasına girdi

TPAO'YA VERİLEN RUHSAT ALANINA GİRDİ

En kritik detay ise Mısır’ın araştırmalar yaptığı alanın, Haziran 2025’te Trablus yönetiminin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na () ruhsat verdiği deniz bloklarından birini kapsaması oldu. Bu durum, Kahire’nin Ankara-Trablus hattındaki iş birliğine doğrudan karşılık niteliğinde değerlendiriliyor.

Türkiye-Libya mutabakatına Mısır’dan meydan okuyan hamle! TPAO'nun ruhsat sahasına girdi

ANKARA VE TRABLUS ŞİMDİLİK BEKLEMEDE

Şu ana kadar ne Türkiye’den ne de Libya’dan resmi bir tepki gelmedi. Ancak Trablus yönetiminin önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler nezdinde nota veya yazılı bildirim yoluyla bir karşılık verebileceği ifade ediliyor.

