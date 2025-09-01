Menü Kapat
29°
 Berrak Arıcan

Uçaklar havada çarpıştı! Biri adeta kömüre döndü: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Colorado eyaletinde aynı piste inmeye çalışan iki uçak havada çarpıştı. Faciada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

ABD'nin eyaletinde bulunan Fort Morgan Havalimanı'na inmeye çalışan 2 küçük uçak havada çarpıştı. Federal Havacılık İdaresi'ne göre, biri Cessna 172, diğeri iki kişilik Extra EA-300 tipi iki uçak, her iki pilotun aynı anda Fort Morgan Belediye Havaalanı pistine inmeye çalışıyordu.

Uçaklar havada çarpıştı! Biri adeta kömüre döndü: Ölü ve yaralılar var

Morgan County Şerif Ofisi, Extra EA-300'deki bir kişinin olay yerinde öldüğünü söyledi. Uçakta bulunan kurtulan kişi yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Cessna 172 tipi uçakta bulunanlar olay yerinde hafif yaralı olarak tedavi edildi.

Uçaklar havada çarpıştı! Biri adeta kömüre döndü: Ölü ve yaralılar var

UÇAKLARDAN BİRİ ADETA KÖMÜRE DÖNDÜ

Şerif bürosu, korkunç kazanın ardından bir uçağın alev aldığını söyledi ancak hangi uçağın alev aldığını belirtmedi. 9News'in yakaladığı yıkıcı hava görüntülerine göre, her iki uçak da enkaz halinde kaldı, uçaklardan biri adeta kömüre dönüşürken, diğerinin enkazın üzerinde sadece kuyruğu, bir kanadı ve tek bir lastiği kaldı.

Uçaklar havada çarpıştı! Biri adeta kömüre döndü: Ölü ve yaralılar var

New York Post'un haberine göre MCSO yetkilileri, "Bu trajik olayda hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Ayrıca, itfaiye ve ilk müdahale ekipleri olay yerine gelene kadar yangını söndürme çalışmalarına yardımcı olan vatandaşlara da teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Uçaklar havada çarpıştı! Biri adeta kömüre döndü: Ölü ve yaralılar var

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

