Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
19°
 Berkay Alptekin

Uganda’da feci kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: Onlarca ölü var

Uganda’da başkent Kampala ile Gula şehirleri arasında yer alan bir otoyolda feci kaza meydana geldi. İki otobüs aynı anda sollama yapmaya çalışınca kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza zincirleme bir hal alınca ilk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti.

22.10.2025
22.10.2025
saat ikonu 11:35

Doğu Afrika ülkesi ’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Zincirleme trafik kazasına neden olan olayda yetkililerin açıklamasına göre yerel saatle 00.15 sıralarında başkent Kampala ile ülkenin kuzeyindeki Gulu şehri arasındaki otoyolda Kitaleba köyü yakınlarında meydana geldi.meydana gelen kazada en az 63 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Olay yerine gelen polisler, yaralıları ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini adli tıp incelemeleri için Batı Uganda bölgesinde bulunan Kiryandongo Hastanesi ile yakındaki diğer sağlık kurumlarına sevk etti. Bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.

Uganda polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın iki otobüsün önlerindeki araçları solladığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Uganda’da feci kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: Onlarca ölü var

"SOLLAMA YAPAN İKİ OTOBÜS ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU"

Açıklamada, Kampala’dan Gulu yönüne giden otobüsün önündeki kamyonu, diğer otobüsün ise bir SUV aracı sollamaya çalıştığı belirtilerek, "Olayda sollama manevrası yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri çarpışmadan kaçınmak için direksiyon kırdı ancak bu, yakındaki diğer araçların da kontrolden çıkarak takla atmasına ve yaşanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olaya ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtilirken sürücüler yollarda dikkatli olunması ve tehlikeli sollama manevralarına ilişkin uyarıldı.

