Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İş adamları İBB soruşturmasında ifade vermişti! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış: 'Sırada sürpriz isimler var'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 iş adamı ifadeye çağrılmıştı. Yaşanan bu gelişme iş dünyasında da tedirginliğe yol açtı. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamada bulunan AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar “Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var. İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 11:30

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlanmasının ardından 'ye yönelik soruşturması kapsamında iş dünyasından bazı isimler ifadeye çağrıldı. Bu kapsamda AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifade verdi.

İş adamları İBB soruşturmasında ifade vermişti! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış: 'Sırada sürpriz isimler var'

ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Soruşturmayla ilgili AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İş dünyasından yeni isimlerin ifadeye çağrılmasının beklendiğini söyleyen Tayyar, "Sürpriz isimler var" ifadelerini kullandı.

İş adamları İBB soruşturmasında ifade vermişti! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış: 'Sırada sürpriz isimler var'

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

Murat Tomruk.
Hamdi Akın.
Vedat Aşçı.

İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var.

İş adamları İBB soruşturmasında ifade vermişti! Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış: 'Sırada sürpriz isimler var'

"İŞ DÜNYASI TEDİRGİN"

İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor.

Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi.

Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz.

İzleyelim, görelim bakalım."

https://x.com/samiltayyar27/status/1980737483022250054?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980737483022250054%7Ctwgr%5Eaf083e2a0d68ab85d1e33c55f455e58e2f078345%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.turkiyegazetesi.com.tr%2Fgundem%2Fibb-yolsuzluk-sorusturmasi-is-dunyasina-sicradi-samil-tayyar-sirada-surpriz-isimler-var-1154621

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB soruşturmasında yeni gelişme! İfade için emniyete geldiler
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB Borsası iddialarına cevap! 'Kimin elinde belge varsa versin'
AK Parti'den İBB'deki zam teklifine tepki: İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin
ETİKETLER
#ibb
#yolsuzluk
#soruşturma
#şamil tayyar
#Akfen Holding
#Astaş
#Divan Otelleri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.