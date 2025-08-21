Menü Kapat
Dünya
 Berrak Arıcan

Ülke tarihinde ilk: Yeni Zelanda'da asker casusluktan ceza aldı

Yeni Zelanda tarihinde bir ilk yaşandı. Ülkede casusluk suçlamasıyla yargılanan asker, suçunu itiraf etti ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülke tarihinde ilk: Yeni Zelanda'da asker casusluktan ceza aldı
AA
AA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
10:56
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
10:58

Yeni Zelanda'da suçlamasıyla yargılanan bir askerin, duruşmada suçunu itiraf etmesinin ardından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Yargıç Kevin Riordan, askerin sızdırdığı bilgilerin basit ve zarar verme olasılığının düşük olduğunu ancak yine de eylemlerinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Yabancı bir ajan olduğunu düşündüğü kişiye ülkenin "hassas bilgilerini" teslim ettiğini itiraf eden Yeni Zelandalı , ordudan ihraç edilmesinin ardından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olay, ülke tarihindeki ilk casusluk suçlaması olarak kayıtlara geçmişti.

Ülke tarihinde ilk: Yeni Zelanda'da asker casusluktan ceza aldı

AŞIRI SAĞ GRUPLARLA BAĞLANTILI

Aralık 2019'dan beri yargılanan asker, 'nın Linton Askeri Kampı'ndaki askeri mahkemenin 18 Ağustos'ta görülen duruşmasında suçunu itiraf etmişti.

İddianamede askerin "yabancı ajan" olarak tanımlanan kişiye, diğer bazı askerlere ait mal varlıkları kayıtları, üslere ait haritaları, görüntüleri ve telefon rehberlerini ele geçirerek teslim ettiği suçlaması yer almıştı.

Askeri mahkeme iddianamesine göre, " gruplarla" bağlantılı olduğu iddia edilen asker, yakalandığında 2019’da Christchurch’teki cami saldırısına ait görüntüler ve saldırganın "manifestosu" ile yakalandı.

#Yeni Zelanda
#istihbarat
#asker
#aşırı sağ
#casusluk
#Hapis Cezası
#Dünya
