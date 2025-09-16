Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ünlü şeften büyük vurgun! Aynı gün 3 banka soydu

ABD'nin San Francisco şehrinde 62 yaşındaki ünlü bir İtalyan şef, aynı gün içinde üç farklı banka soygununa karıştı. Kısa sürede yakayı ele veren şef, cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü şeften büyük vurgun! Aynı gün 3 banka soydu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:33

ABD'nin California eyaletinde yer alan şehrinde polis, ünlü İtalyan şef Valentino Luchin’i aynı gün üç farklı bankayı soyduğunu ileri sürerek gözaltına aldı.

62 yaşındaki Luchin, 10 Eylül’de Chinatown’daki bir bankada kasiyere tehdit notu verip parayı alarak kaçtı.

Luchin kısa süre içinde benzer yöntemlerle işlenen iki diğer soygunla da ilişkilendirildi.

Polis, Luchin'i güvenlik görüntüleri ve ihbarlar sayesinde tespit etti ve aynı gün yakalayarak cezaevine gönderdi.

Ünlü şeften büyük vurgun! Aynı gün 3 banka soydu

İSMİ DAHA ÖNCE DE BİR SOYGUNA KARIŞMIŞTI

Luchin, şehrin sevilen İtalyan restoranı Rose Pistola’da uzun yıllar baş aşçılık yapmış, ayrıca Walnut Creek’teki Ottavio’nun da sahibi olmuştu.

Ancak Luchin'in, restoranının kapanmasının ardından ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Şef, 2018’de de bir banka soygunuyla gündeme gelmiş, o dönem borçları nedeniyle “çaresizlikten” bu yola başvurduğunu söylemişti.

Hakkında iki ve bir soygun girişimi suçlaması yöneltilen Luchin'in toplamda ne kadar para çaldığı ise açıklanmadı.

Ünlü şeften büyük vurgun! Aynı gün 3 banka soydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Müzede dudak uçuklatan soygun: Tarihin en önemli evrelerini yansıtıyorlardı, çalındılar
ABD tarihinin en büyük mücevher soygunu: Zırhlı araçtan çaldılar
ETİKETLER
#bankalar
#suç
#soygun
#San Francisco
#Valentino Luchin
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.