Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Üzerinde 111 bin canlı yaşıyor! Dünyanın en büyük örümcek ağı bulundu

Bilim insanları, Yunanistan ve Arnavutluk sınırında bulunan bir kükürt mağarasının duvarında, 111.000'in üzerinde canlının yaşadığı dünyanın en büyük örümcek ağını keşfetti. Yapılan açıklamada devasa ağın üstündeki iki tür yaşadığı ve bunların bunca zaman nasıl hayatta kaldıklarına dair bilgi verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üzerinde 111 bin canlı yaşıyor! Dünyanın en büyük örümcek ağı bulundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 11:37

Bilim insanları, üzerinde yaklaşık 111.000 canlının yaşadığı “dünyanın en büyük ağı”nı keşfetti. Bu etkileyici örümcek mimarisi başarısı, Subterranean Biology dergisinde yayınlanan tüyler ürpertici bir çalışmada ayrıntılı olarak anlatıldı.

LiveScience'ın haberine göre, Yunanistan ve Arnavutluk sınırında bulunan yeraltı yapısı, kükürt mağarasının ağzına yakın, sürekli karanlık bir bölgedeki dar ve alçak tavanlı bir geçidin duvarı boyunca yaklaşık 348 metreye yayılıyordu.

Devasa koloni, ipeksi bir çadır kent gibi binlerce ayrı huni ağından oluşuyordu ve ağ üzerinde araştırma yapan yazarlara göre muhtemelen dünyanın en büyük örümcek ağıydı.

Üzerinde 111 bin canlı yaşıyor! Dünyanın en büyük örümcek ağı bulundu

"ANLAMAK İÇİN DENEYİMLEMEK GEREKİR"

Romanya'daki Sapientia Transilvanya Macar Üniversitesi'nde biyoloji doçenti olan baş yazar István Urák, “Gerçekten nasıl bir his olduğunu anlamak için bunu deneyimlemek gerekir. Ağı gördüğümde içimi kaplayan tüm duyguları kelimelere dökmeye çalışacak olsaydım, hayranlık, saygı ve minnettarlığı öne çıkarırdım.” ifadelerine yer verdi.

Bu örümcek metropolünde iki tür örümceğin yaşadığı belirtilirken bu türlerin, Tegenaria domestica ailesinden olan örümcekler olduğu bildirildi. Bu türlerin birlikte yaşamasınnı benzersiz olduğunu ifade eden yetkililer, nedenini ise yalnız yaşayan türlerin daha önce bu şekilde bir arada yaşadıklarının bilinmediği olarak açıkladı.

Phys.org'un haberine göre, bilim adamları koloninin güneş ışığı almayan ve yüksek düzeyde zehirli hidrojen sülfür gazı bulunan, yaşamaya elverişsiz bir ortam olan kükürt mağarasında nasıl hayatta kalabildiğini anlamakta zorlandılar.

Üzerinde 111 bin canlı yaşıyor! Dünyanın en büyük örümcek ağı bulundu

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESİN KAYNAĞI OLUŞTURDULAR

Araştırmacılar, kararlı izotop analizi adı verilen bir besin ağı haritalama yöntemi kullanarak, yeraltındaki örümcek kolonisinin ortamında gelişen kükürt yiyen mikroplarla beslenen küçük sivrisinekleri tükettiğini keşfettiler.

Böcekler, örümceklerin ipek evlerine kolayca yakalandıkları için, sürekli ve sürdürülebilir bir besin kaynağı oluşturuyorlardı.

Bilim insanları ayrıca, bu topluluk halinde yaşayan sinek avcılarının, mağara duvarlarının hemen dışında yaşayan benzerlerinden genetik olarak farklı olduklarını keşfettiler ve bunu besin kaynaklarına ve dış dünyadan artan izolasyonlarına bağladılar.

Biyoloji Doçenti István Urák, bu keşfin, “doğa dünyasının hala sayısız sürprizler barındırdığını” gösterdiğini söyledi.

“Çoğu zaman, bir türü tamamen tanıdığımızı, onunla ilgili her şeyi anladığımızı düşünürüz, ancak yine de beklenmedik keşifler olabilir” diye açıkladı.

Üzerinde 111 bin canlı yaşıyor! Dünyanın en büyük örümcek ağı bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırgızistan'da tarihi keşif: Erken Türk dönemine ait kadın figürlü taş bulundu!
Dünya 'büyük bir tehlikenin' eşiğinde! Bilim insanları takibe aldı
ETİKETLER
#mağara
#keşif
#örümcek
#Biyolojik Çeşitlilik Günü
#Örümcek Ağı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.