14°
Yeni virüs H3N2 ortaya çıktığından beri hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli: Bunlar iyiye işaret değil!

Kanada ve İngiltere yeni virüs H3N2 ile mücadele ederken ABD'de de alarm verildi. Küresel sağlık uzmanları, yeni virüs türü konusunda endişelerin giderek arttığını belirtti. Bu virüs, Kuzey Yarımküre'de bazı ülkelerde baskın hale geldi.

Yeni virüs H3N2 ortaya çıktığından beri hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli: Bunlar iyiye işaret değil!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 10:09

Bu yıl için grip aşılarının içeriğinin belirlenmesinin ardından ortaya çıkan yeni bir virüs türü endişelere neden oldu. H3N2 virüsü Kanada ve İngiltere'de salgına neden oldu. İnsanlar, hastanelere başvurdu ve uzmanlar bunun 'ilk dalga' olduğunu belirtti.

ORTAYA ÇIKTIĞINDAN BERİ HIZLA YAYILIYOR

'nün Küresel Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, "Ortaya çıktığı günden bu yana hızla yayılıyor ve şu ana kadar Kuzey Yarımküre'deki bazı ülkelerde baskın hale geldi" dedi.

Yeni virüs H3N2 ortaya çıktığından beri hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli: Bunlar iyiye işaret değil!

İskoçya Glasgow Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Antonia Ho, "yaz boyunca 7 yeni mutasyona uğradığını" söyledi. Ho, "Bu, virüsün bu yılki aşıda kullanılan H3N2 türünden oldukça farklı olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GRİP SEZONU'

NBC News'in haberine göre, Saskatchewan Üniversitesi'nden virolog Angela Rasmussen, Kanada'da da vakaların arttığını söyledi. H3N2'nin genellikle diğer türlere göre daha fazla hastalığa neden olduğu ve yaşlı yetişkinlerde daha kötü sonuçlar doğurduğu düşünülüyor. Rasmussen, Japonya'nın da "eşi benzeri görülmemiş", alışılmadık derecede erken ve sert bir grip sezonu yaşadığını söyledi.

''BUNLAR İYİYE İŞARET DEĞİL''

Japon haber kuruluşu Nippon TV, Japonya , Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 4 Kasım itibarıyla Tokyo'daki grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse altı katına çıktığını bildirdi. Kuruluş, nedeniyle ülkedeki 2.300'den fazla kreş ve okulun en azından kısmen kapalı olduğunu bildirdi. Rasmussen, "Bunlar iyiye işaret değil" dedi.

Yeni virüs H3N2 ortaya çıktığından beri hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli: Bunlar iyiye işaret değil!

GRİP AŞISI FAYDALI OLACAK MI?

Küresel sağlık yetkilileri ve ilaç üreticileri, her yıl Şubat ayında, Güney Yarımküre'de dolaşımda olan türlere göre, Kuzey Yarımküre için sonbahar grip aşılarına hangi virüs türünün dahil edileceğini seçiyor. Bu yılki grip aşıları, iki influenza A türü ve bir influenza B türü de dahil olmak üzere üç influenza türüne karşı koruma sağlıyor .

Yıllık grip aşısı, insanların gribe yakalanmasını engellemez. Esas olarak hastalığın şiddetini azaltmak için kullanılır. Geçen yıl aşı, gripli yetişkinleri hastaneye yatırmaktan uzak tutmada %55'e kadar etkiliydi .

Yeni virüs H3N2 ortaya çıktığından beri hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli: Bunlar iyiye işaret değil!

Salı günü, İngiltere'deki sağlık yetkilileri, bu yılki aşının yetişkinlerde hastaneye yatışı önlemede %40'a kadar etkili olduğuna dair ön kanıtları yayınladı.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. William Schaffner, insanları yine de aşı olmaya teşvik etti.

"Önceki on yıllara ait tüm veriler, yakın bir eşleşme olmasa bile aşının kullanımının hastaneye yatışları, yoğun bakım ünitesine yatışları önlemeye ve insanların mezarlığa gitmesini engellemeye devam ettiğini gösteriyor" dedi.

