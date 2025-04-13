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 | Berrak Arican

Yol kenarındaki cihazları herkes 'hız kamerası' zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı

Avustralya'da yol kenarlarında bulunan, sürücülerin 'hız kamerası' zannettikleri cihaz aslında bambaşka bir şey çıktı. Cihazın yaban hayatındaki hayvanlar olduğu için anlaşıldı.

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Yol kenarındaki cihazları herkes 'hız kamerası' zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 15:25

Avustralya'da özellikle virajlı kırsal yolların kenarlarında bulunan cihaz sürücüler tarafından 'hız kamerası' zannediliyordu. Fakat bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. 'Sanal çit' denilen cihazın aslında yabani hayvanlar için olduğu anlaşıldı. Melbourne'ün kuzeydoğusundaki Manningham Belediyesi'nin ilk kez 2022 yılında yaptığı ve 'doğa koridoru' görevi gören cihazların 'yüksek riskli' yollara yerleştirildiği belirtildi.

Yol kenarındaki cihazları herkes 'hız kamerası' zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı

HAYVANLARIN YOLA GİRMESİNİ ENGELLİYOR

Sanal çitlerin yaklaşan araçlar konusunda yaban hayatını korumak ve onları tehlikeden uzak tutmak için zaman kazandırmak amacıyla olduğu ifade edildi.

Şehir Hizmetleri Geçici Müdürü Anton Peiris, Yahoo News'e yaptığı açıklamada, "Yaban hayatını korumayı ve yol güvenliğini artırmak için Yeşil Kama içindeki önemli yaban hayatı koridorlarına sanal çit uygulaması getirdik." dedi.

Yol kenarındaki cihazları herkes 'hız kamerası' zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı

NRMA Sigorta Yöneticisi David Wilkes, Yahoo'ya "Hayvanları yollardan uzak tutmak için önlemler alınmasına yardımcı olmak üzere herhangi bir yetkili veya konseyi teşvik ediyoruz. Hayvanların veya herhangi bir şeyin arabaların gittiği bir yola girmesini engelleyebilecek her şey memnuniyetle karşılanır." ifadelerini kullandı.

Yol kenarındaki cihazları herkes 'hız kamerası' zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı

SANAL ÇİT NASIL ÇALIŞIR?

Peiris, sanal çit teknolojisinin yaklaşan farlarla aktive olduğunu ve "hayvanların yoldan geçmesini engellemek için ses ve ışık yaydığını" söyledi:

"Bunlar, yaklaşan araçlar konusunda yaban hayatını uyarmak ve onlara yoldan uzaklaşmaları için zaman kazandırmak amacıyla tasarlandı.''

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