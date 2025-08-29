Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Eğitim
Avatar
Editor
 Merve Yaz

MEB duyurdu! 15 bin öğretmen ataması yapıldı

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru süreci 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ilan edildi. MEB, "15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrılmış olup 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850’si sözlü sınavlara katılım sağlamış, katılım oranı %88,44 olmuştur" duyurusunu yaptı.

MEB duyurdu! 15 bin öğretmen ataması yapıldı
15 bin atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık sonuç sürecinin yanı sıra sürecine ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Adaylar, sonuçlarına yönelik itirazlarını 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde "eitiraz..gov.tr" internet adresi üzerinden açılacak “İtiraz Başvuru Modülü”nden elektronik olarak yapabilecekler. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacak.

mülakat sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirler. MEB tarafından açıklanan takvime göre adaylar sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilecekler.

MEB duyurdu! 15 bin öğretmen ataması yapıldı


MEB'DEN SONUÇ AÇIKLAMASI


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır. Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır.

MEB duyurdu! 15 bin öğretmen ataması yapıldı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrılmış olup 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850’si sözlü sınavlara katılım sağlamış, katılım oranı %88,44 olmuştur.

https://x.com/tcmeb/status/1961429110095225162

#meb
#sözleşmeli öğretmen
#itiraz
#Sözlü sınav
#öğretmen ataması
#Eitiraz.meb.gov.tr
#Eğitim
TGRT Haber
