19°
Yaşam
Mide bulandıran görüntüler! Kurtlanmış makineden geçen etleri yedirmişler

Çanakkale'de denetim yapılan bir şarküteri işletmesindeki görüntüler mide bulandırdı. Hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan işletmenin kıyma makinesinde de kurtlar görüldü. Tarım ve Orman Müdürlüğü işletmeye ceza kesti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 06:08
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 06:08

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapılan denetimde bir şarküteri işletmesinde kıyma makinasının kurtlandığı ve işletmenin açısından yoksun olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Mide bulandıran görüntüler! Kurtlanmış makineden geçen etleri yedirmişler

ET TAVUK, SÜT ÜRÜNLERİ SATIŞ NOKTALARINA DENETİM

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı. Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.

Mide bulandıran görüntüler! Kurtlanmış makineden geçen etleri yedirmişler

21 Kasım'da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağazasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

Mide bulandıran görüntüler! Kurtlanmış makineden geçen etleri yedirmişler

ETLER VE SÜT İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi. 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg , 112,5 litre süt imha edildi. Şarküteri işletmesine yapılan sonucunda toplamda yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek işletme faaliyetten men edilip mühürlendi. Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gökçeada Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

TGRT Haber
