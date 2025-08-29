Okullarda forma dönemi yeniden başladı! ‘Öğrenciler yalnızca derslerine adapte olacak’

Türkiye’de tatil olan okullar 8 Eylül tarihinde yeniden ders zili çalarak yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak. 20 milyona yakın öğrenci sınıflarına geri dönecek. Yeni yılda Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre; resmi kıyafet giyilecek ve okullar, velileri belirli mağazalara yönlendirmeden isteyen istediği yerden kıyafetini alabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Tekin; ‘Okullarda forma uygulamasına dönmemizin temel sebebi, öğrencilerimiz arasında eşitlik duygusunu güçlendirmek, aidiyet hissini pekiştirmek, ortak bir eğitim ikliminde buluşmalarına imkân sağlamak. Ayrıca okul kıyafetinin ailelerin üzerinde ek bir harcama kalemine dönüşmesinin önüne geçmek’ ifadelerini kullandı.

Okullarda kıyafet konusu gündemden düşmezken, konuyla ilgili Tgrthaber.com Editörü Ceyda Altun’un sorularını cevaplayan Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişim Uzmanı Gülsu Arpacı; ‘Serbest kıyafet politikasından vazgeçilmesinin temel nedenleri arasında sosyal eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, okul disiplininin sağlanması ve düzenli bir eğitim ortamının korunması yer alıyor’ diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte röportajın detayları:

Serbest kıyafet uygulamasından vazgeçilmesinin temel nedeni nedir?

AYRIMCILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK!

Serbest kıyafet uygulamasından vazgeçilmesinin ardında sosyal eşitlik, aidiyet duygusu, okul disiplini ve düzen gibi temel nedenler yatıyor. Bu karar, eğitim ortamlarında hem bireysel hem de toplumsal dinamikleri dengelemek için alınmış bir karar olarak değerlendiriyorum.

Serbest kıyafet uygulaması, geçmişte bazı okullarda öğrencilerin bireysel ifade özgürlüğünü artırmak ve rahat bir ortam sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Ancak, bu uygulamanın getirdiği bazı sorunlar, birçok eğitim kurumunun ve eğitim sisteminin yeniden üniforma sistemine dönmesine neden oldu. Serbest kıyafet politikasından vazgeçilmesinin temel nedenleri arasında sosyal eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi, aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, okul disiplininin sağlanması ve düzenli bir eğitim ortamının korunması adına atılmış bir adım oldu.

Değişmekte olan kıyafet politikaları eğitim kültürünü nasıl etkiliyor?

SERBEST KIYAFET REKABET VE AYRIMCILIK OLUŞTURUYOR

Kıyafet politikaları, eğitim ortamında sosyal eşitlik algısını derinden etkilemektedir. Üniforma sistemi, öğrencilerin ekonomik ve sosyal farklılıklarını gizleyerek daha eşitlikçi bir ortam oluşturmayı amaçlar aslında. Serbest kıyafet uygulaması ise ekonomik durumların, moda trendlerinin ya da marka tercihlerinin ön plana çıkmasına neden olabilir, bu da öğrenciler arasında rekabet, ayrımcılık ya da dışlanma gibi sorunları tetikleyebilir. Toplumun kültürel yapısına bağlı olarak, bu durum eğitim kültürünü farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, maddi farklılıkların belirgin olduğu toplumlarda, serbest kıyafet uygulaması sosyal hiyerarşilerin okula yansımasına yol açar.

Bu durum da öğrencilerin kendilerini ifade etme özgürlüğü ile eşitlik arasında muhakkak bir gelişim oluşturur. Üniformaya dönüş kararı, genellikle toplumun eşitlikçi değerlere verdiği önemi yansıtarak, eğitim kültürünü daha kapsayıcı ve dayanışmacı bir yönde şekillendirir. Okul kültürü, disiplin ve düzen üzerine inşa edilir çünkü bu unsurlar, öğrencilerin öğrenme süreçlerini destekler. Üniforma, okul ortamında standart bir görünüm sağlayarak disiplini güçlendirir ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirir.

Okul kıyafetleri öğrencilerde sosyal eşitlik algısını gerçekten güçlendirir mi?

SOSYAL ADALET SAĞLANACAK

Üniforma uygulaması, öğrenciler arasında eşitlik sağlamaya yardımcı olabilir. Farklı sosyo-ekonomik arka planlardan gelen öğrenciler, kıyafetlerinden dolayı birbirlerini yargılamazlar. Herkesin aynı kıyafeti giymesi, sosyal sınıf farklılıklarının okulda daha az görünür olmasına katkıda bulunur, bu da öğrenciler arasında sosyal adaleti teşvik eder ve ayrımcılığı azaltır.

Serbest kıyafetin rahatlığına alışan öğrencilerin tekrardan okul formasına adapte olması konusunda ne düşünüyorsunuz?

DERSLERİNE DAHA DA FAZLA ODAKLANACAKLAR

Üniforma giymek, öğrencilerin günlük kıyafet seçimi konusunda yaşadıkları stresi ve kaygıyı azaltır. Her sabah ne giyeceklerini düşünmek zorunda kalmamak, öğrencilere zaman kazandırır ve onların derse daha rahat bir şekilde odaklanmalarına yardımcı olur. Bu da öğrencilerin psikolojik olarak üniformaya daha çabuk adapte olmalarını sağlayacak önemli unsurlardır.