Bursa'da kanlı gece! Tartıştığı genci sokak ortasında katletti

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen olay kan dondurdu. Olay yerine otomobiliyle gelen Muhammet G. Araçtan inip Mustafa Tokgöz ile tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü. Muhammed G. Elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'ü adeta kurşun yağmuruna tuttu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli geldiği otomobile binip kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelinin aracı, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis, çok sayıda suç kaydı olan cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı.