Bursa'da kanlı gece! Tartıştığı genci sokak ortasında katletti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen olay kan dondurdu. Olay yerine otomobiliyle gelen Muhammet G. Araçtan inip Mustafa Tokgöz ile tartışmaya başladı. Nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü. Muhammed G. Elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'ü adeta kurşun yağmuruna tuttu.
Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli geldiği otomobile binip kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelinin aracı, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis, çok sayıda suç kaydı olan cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı.