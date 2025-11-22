Menü Kapat
 Banu İriç

Trafik tartışması ölümle bitti! Avukattan 'ilk müdahale' savunması

Giresun'da yaşanan trafikte kavga dehşetinde soruşturma sürüyor. Abdullah Coşkun'un hayatını kaybettiği olayda avukatın sözleri dikkat çekti. Yumruğu kabul ederken "ilk müdahale" açıklamasıyla savunma yaptı.

GİRİŞ:
22.11.2025
22.11.2025
saat ikonu 05:41

'un Keşap ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sonrası emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu bulunan zanlının avukatı Hicran Akkaya Şenol, müvekkilinin olay sonrası ilk yardım müdahalesini yaptığını savundu.

Trafik tartışması ölümle bitti! Avukattan 'ilk müdahale' savunması

COŞKUN'UN TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTUĞUNU İDDİA ETTİ

Trafikte yaşanan tartışma sonrası emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu bulunan zanlının avukatı Hicran Akkaya Şenol, sosyal medyada olayın tek taraflı yansıtıldığını savundu. Şenol, kazada müvekkilinin kusurlu olmadığını ve Coşkun'un trafik manevrasıyla iki aracı da tırın altına sokabilecek tehlikeye neden olduğunu iddia etti.

Trafik tartışması ölümle bitti! Avukattan 'ilk müdahale' savunması

"KENDİNİ KORUDU" SAVUNMASI

Avukat Şenol, Coşkun'un müvekkiline yumruk attığını, müvekkilinin sadece kendini koruma amacıyla karşılık verdiğini, olaydan kısa süre sonra Coşkun'un yere yığıldığını ve düşme nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğini öne sürdü. Tutanağa yansıyan tanık ifadelerinde "Tekme, tokat ya da ağır şiddet olmadığı" bilgisinin yer aldığını kaydeden Şenol, nedeninin Adli Tıp raporuyla kesinleşeceğini, darp sonucu ölüm iddialarının kesinleşmediğini belirtti.

Trafik tartışması ölümle bitti! Avukattan 'ilk müdahale' savunması

'İLK MÜDAHALEYİ YAPTI' DİYE SAVUNDU

Şenol, müvekkilinin hastane çalışanı olması nedeniyle Coşkun'a ilk müdahaleyi yaptığını, başının altına kıyafet koyduğunu ve solunum yolunu açık tuttuğunu belirterek, "Naaşa saygısızlık değil, ilk yardım yapıldığına dair deliller savcılıkça incelenecektir" dedi. Olayla ilgili "sosyal medyada linç kültürü oluştuğunu" ifade eden avukat, herkesi "peşin hüküm vermemeye ve Adli Tıp raporunu beklemeye" çağırdı.

Trafik tartışması ölümle bitti! Avukattan 'ilk müdahale' savunması
