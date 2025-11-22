Menü Kapat
19°
Yaşam
 Banu İriç

Pastırma yazına yağış molası: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bahar havası devam etse de kısa bir süre bazı kesimlerde pastırma yazına yağış molası verilecek. Pus, sis gibi etkiler de sürecek. İşte detaylar...

cumartesi gününe parçalı bulutlu, puslu yer yer hafif geçişlerinin yaşanacağı bir havayla giriyor. Genel Müdürlüğü cumartesi ve pazar günü için yaptığı uyarılarında bazı kesimlerde yağış beklentisi hatırlatması yaptı.

Pastırma yazına yağış molası: Hafta sonu hava nasıl olacak?

PAZAR GÜNÜ DİKKAT!

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar pastırma yazı etkisini sürdürmeye devam edecek. Ancak pazar günü batıdan doğru gelen yağışlar yurdu etkisi altına alacak.

Pastırma yazına yağış molası: Hafta sonu hava nasıl olacak?

CUMARTESİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

’in batı kıyıları ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Pastırma yazına yağış molası: Hafta sonu hava nasıl olacak?


MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Pastırma yazına yağış molası: Hafta sonu hava nasıl olacak?

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

