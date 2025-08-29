Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) hazırladığı rapor, gelecek 10 yılın en parlak mesleklerini ortaya koydu. Sağlık sektöründen teknolojiye, mutfaktan yönetim kademelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan liste dikkat çekti. Doktor ve hemşirelerden yazılım uzmanlarına, aşçılardan üst düzey yöneticilere kadar birçok meslek grubunun öne çıkacağı belirtiliyor. İşte önümüzdeki dönemde adından en çok söz ettirecek, geleceğin altın fırsatları arasında gösterilen o meslekler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 17:16

Önümüzdeki 10 yılın en çok konuşulacak meslekleri belli oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) raporu, sağlık hizmetlerinden teknolojiye, mutfaktan yöneticiliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede geleceğin gözde mesleklerini sıraladı.

Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler

SAĞLIK MESLEKLERİNE BÜYÜK TALEP

Rapora göre sağlık sektörü, önümüzdeki yıllarda iş gücü ihtiyacının en yoğun hissedileceği alanların başında geliyor. Özellikle hemşirelik, fizyoterapi ve yaşlı bakımına yönelik uzmanlıkların öne çıkacağı, evde bakım hizmetlerinin de ciddi bir istihdam oluşturacağı vurgulandı.

Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler

TEKNOLOJİ RÜZGARI ESİYOR

Dijital dönüşümle birlikte yazılım geliştiriciler, veri analistleri ve yapay zekâ uzmanları en hızlı büyüyen meslekler arasında yerini aldı. Teknoloji alanındaki iş imkanlarının 2035’e kadar katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler

SÜRPRİZ MESLEKLER: MUTFAK VE YÖNETİM

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise gastronomi ve yöneticilik oldu. Özellikle restoran aşçılarının ve hızlı servis çalışanlarının gelecekte yoğun talep göreceği belirtilirken, farklı sektörlerde operasyon ve yönetim pozisyonlarının da önemi artacak.

Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN GÖZDE MESLEKLERİ:

15. Kamyon ve Tır Sürücüleri
14. Yönetim Analistleri
13. Tıbbi Asistanlar
12. Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticileri
11. İnşaat İşçileri
10. Hemşire Pratisyenleri
9. Finans Müdürleri
8. Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri
7. Genel ve Operasyon Müdürleri
6. Hemşire
5. Aşçı
4. Hızlı Servis ve Tezgah Çalışanları
3. Depo Çalışanları ve Sipariş Toplayıcılar
2.Yazılım Geliştiriciler

1. Evde Sağlık ve Kişisel Bakım Hizmetleri

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fiyatlar cep yakıyor: En ucuzu 200 bin TL!
Mesai saatlerinde büyük değişiklik: 4 günlük çalışma dönemi başlıyor
ETİKETLER
#ABD Çalışma İstatistikleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.