Bu meslekleri yapanlar yaşadı! 10 yıl sonra zirvede onlar olacak: İşte en çok kazandıracak meslekler

Önümüzdeki 10 yılın en çok konuşulacak meslekleri belli oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) raporu, sağlık hizmetlerinden teknolojiye, mutfaktan yöneticiliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede geleceğin gözde mesleklerini sıraladı.

SAĞLIK MESLEKLERİNE BÜYÜK TALEP

Rapora göre sağlık sektörü, önümüzdeki yıllarda iş gücü ihtiyacının en yoğun hissedileceği alanların başında geliyor. Özellikle hemşirelik, fizyoterapi ve yaşlı bakımına yönelik uzmanlıkların öne çıkacağı, evde bakım hizmetlerinin de ciddi bir istihdam oluşturacağı vurgulandı.

TEKNOLOJİ RÜZGARI ESİYOR

Dijital dönüşümle birlikte yazılım geliştiriciler, veri analistleri ve yapay zekâ uzmanları en hızlı büyüyen meslekler arasında yerini aldı. Teknoloji alanındaki iş imkanlarının 2035’e kadar katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

SÜRPRİZ MESLEKLER: MUTFAK VE YÖNETİM

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise gastronomi ve yöneticilik oldu. Özellikle restoran aşçılarının ve hızlı servis çalışanlarının gelecekte yoğun talep göreceği belirtilirken, farklı sektörlerde operasyon ve yönetim pozisyonlarının da önemi artacak.

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILIN GÖZDE MESLEKLERİ:

15. Kamyon ve Tır Sürücüleri

14. Yönetim Analistleri

13. Tıbbi Asistanlar

12. Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticileri

11. İnşaat İşçileri

10. Hemşire Pratisyenleri

9. Finans Müdürleri

8. Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri

7. Genel ve Operasyon Müdürleri

6. Hemşire

5. Aşçı

4. Hızlı Servis ve Tezgah Çalışanları

3. Depo Çalışanları ve Sipariş Toplayıcılar

2.Yazılım Geliştiriciler

1. Evde Sağlık ve Kişisel Bakım Hizmetleri